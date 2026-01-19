Schulassistenz-Novelle: „Wir müssen Angst kriegen“

„Lächerliche Dinge stehen in der Novelle“

630 Schulassistenten arbeiten bei LebensGroß, 2000 gibt es in der Steiermark insgesamt. In der Novelle der Schulassistenzgesetz-Durchführungsverordnung wird genau abgegrenzt, dass sie keine pädagogischen Tätigkeiten durchführen dürfen. Das sei aber oft praxisfremd, sagt die Expertin, denn die Schulassistenz sei zwar ein Laiendienst, würde aber oft von Pädagogik-Studierenden oder Sozialpädagogen durchgeführt.