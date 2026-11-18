"Our goal is to..."
300 million euros for Olise? Here’s how FC Bayern is reacting
It’s like Groundhog Day—apparently, whenever boredom sets in among Spain’s sports newspapers, HE and his potential move to the record-holding Champions League winner become the big topic: Will Michael Olise soon be playing for Real Madrid instead of FC Bayern? Speculation arises time and again, and high transfer fees are constantly being bandied about—most recently as high as 300 million euros. Is this a huge sum of money that could make Bayern waver? Not if Bayern President Herbert Hainer has his way…
As the 72-year-old clarified in an interview with t-online.de, FC Bayern is “relaxed” regarding the Olise situation. Referring to an earlier statement by Karl-Heinz Rummenigge as chairman of the executive board, he said: “We’re not a club that sells players—we’re a club that buys them.”
“Michael knows what he has at FC Bayern!”
You shouldn’t always just look at the financial side of things; you also have to consider whether the player is a good fit for the club. “Michael feels at home here and knows what he has at FC Bayern.”
“The goal is for him to stay at FC Bayern for a long time to come!”
Hainer, incidentally, categorically denied any bad blood between Real Madrid—as a potential suitor for Olise—and FC Bayern. He said he has been on friendly terms with Real President Florentino Pérez for 25 years, and that Pérez had assured him “that Real Madrid has never held any talks with him or his agent.”
Olise is under contract until 2029, and “our goal is for him to stay at FC Bayern for a long time to come—and for the question of Real Madrid not to even come up...”
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