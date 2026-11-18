It’s like Groundhog Day—apparently, whenever boredom sets in among Spain’s sports newspapers, HE and his potential move to the record-holding Champions League winner become the big topic: Will Michael Olise soon be playing for Real Madrid instead of FC Bayern? Speculation arises time and again, and high transfer fees are constantly being bandied about—most recently as high as 300 million euros. Is this a huge sum of money that could make Bayern waver? Not if Bayern President Herbert Hainer has his way…