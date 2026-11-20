„Der Wunsch, Bücher zu schreiben, begleitet mich schon lange. Ich hatte einige Romanideen, aber bei ihnen fehlte immer irgendetwas, um sie weiter zu verfolgen“, erzählt die Neo-Autorin. Als sie zurück in ihren Heimatort zog und gemeinsam mit ihrem Mann das Haus umgestaltete, änderte sich das. Aufgewachsen in einer Tischlerei ist der Absolventin der HTL Mödling (Innenraumgestaltung und Möbelbau) der handwerklichen Aspekt nicht fremd. Daran fand sie beim Umbau auch immer mehr Gefallen und träumte von Geheimfächern in verborgenen Hohlräumen. Dazu passend bekam sie von ihrem Mann zu Weihnachten zwei Bücher über Abrahm Roentgen, der eine der erfolgreichsten Werkstätten für feine Möbel aufbaute.