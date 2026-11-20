Doris Könighofer wollte schon lange ein Buch schreiben. Die Idee zu ihrem ersten Roman schlummerte in Doris Könighofers Elternhaus in Trattenbach, Bezirk Neunkirchen. Beim Umbau entstand dann auch ihr Schreibplan.
„Der Wunsch, Bücher zu schreiben, begleitet mich schon lange. Ich hatte einige Romanideen, aber bei ihnen fehlte immer irgendetwas, um sie weiter zu verfolgen“, erzählt die Neo-Autorin. Als sie zurück in ihren Heimatort zog und gemeinsam mit ihrem Mann das Haus umgestaltete, änderte sich das. Aufgewachsen in einer Tischlerei ist der Absolventin der HTL Mödling (Innenraumgestaltung und Möbelbau) der handwerklichen Aspekt nicht fremd. Daran fand sie beim Umbau auch immer mehr Gefallen und träumte von Geheimfächern in verborgenen Hohlräumen. Dazu passend bekam sie von ihrem Mann zu Weihnachten zwei Bücher über Abrahm Roentgen, der eine der erfolgreichsten Werkstätten für feine Möbel aufbaute.
Spurensuche und Recherche
Und so machte sich Doris Könighofer auf Spurensuche in Deutschland, besuchte Originalschauplätze, sprach mit Experten und verbrachte viel Zeit in Wien im Museum für Angewandte Kunst, wo auch einige Möbel von Roentgen stehen. Denn: „Handwerk fasziniert mich. Jemand, der sein Handwerk beherrscht, greift auf soviel Wissen zurück und kann es so genial einsetzen. Bewunderswert!“
Präsentation im Heimatdorf
Letztendlich ist auch das Schreiben ein Handwerk, bei dem Doris Könighofer viel Unterstützung bekommt. Vor allem von „einer großartigen Lektorin und Korrektorin, die so tolle Arbeit geleistet hat“. Die Eingebungen kommen ihr beim Garteln oder Heimwerken, zum Schreiben setzt sie sich am liebsten an ihren Schreibtisch daheim im Wechselland. „Es braucht Mut, um mit dem Buch rauszugehen“, sagt sie. Den beweist die Schriftstellerin bei ihrer Lesung beim Trattenbacher Dorfadvent am 28. November um 16 Uhr im Gemeindehaus. „Mit meinem Roman ,Meister des Verborgenen ’ möchte ich teilen, was mich an der Geschichte dieser Person fasziniert hat“, so Könighofer.
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