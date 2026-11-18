Female Driver Injured
Strong gusts: Trees fell onto moving cars
Storm “Talia” led to an increased number of calls for the Upper Austrian fire departments on Wednesday morning. Volunteers responded to about 40 incidents; in Weißkirchen, trees fell onto moving cars.
At 5:40 a.m. on Wednesday, the fire departments from Weißkirchen and Schleißheim were dispatched to the L563 Traununferstraße in the municipality of Weißkirchen. Strong gusts of wind uprooted a large tree, which fell onto the roadway along with its root system, pulling down additional trees in the process.
Time-Consuming Cleanup Efforts
During the morning rush hour, two cars were struck; one female driver was taken to the hospital with injuries. The volunteers spent over two hours cutting the trees into smaller pieces and clearing them from the roadway. While the work was still in full swing, the next emergency call came in because another tree had fallen.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.