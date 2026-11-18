Da wird schweres Gerät aufgefahren: Die ÖBB treibt die Modernisierung der steirischen Westbahn voran. Von 7. Jänner bis 19. September ist im nächsten Jahr der eingleisige Abschnitt zwischen Lieboch und Köflach dran. Ein Schwerpunkt dabei ist die Aufweitung des Tunnels Krems. Um Platz für die Oberleitung zu schaffen (die Strecke wird elektrifiziert) wird das Tunnelprofil im Sprengvortrieb vergrößert. Aufgrund der Baumaßnahmen muss zeitweise auch auf der B70 für den Autoverkehr eine Fahrspur gesperrt werden.