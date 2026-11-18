Wichtige Nachricht für viele Pendler: Die ÖBB starten mit Jahresbeginn die nächste Phase der Modernisierung der steirischen Westbahn. Die Strecke zwischen Lieboch und Köflach wird dafür bis September gesperrt.
Da wird schweres Gerät aufgefahren: Die ÖBB treibt die Modernisierung der steirischen Westbahn voran. Von 7. Jänner bis 19. September ist im nächsten Jahr der eingleisige Abschnitt zwischen Lieboch und Köflach dran. Ein Schwerpunkt dabei ist die Aufweitung des Tunnels Krems. Um Platz für die Oberleitung zu schaffen (die Strecke wird elektrifiziert) wird das Tunnelprofil im Sprengvortrieb vergrößert. Aufgrund der Baumaßnahmen muss zeitweise auch auf der B70 für den Autoverkehr eine Fahrspur gesperrt werden.
Dazu werden etwa die Verkehrsstationen Lieboch-Schadendorf, Köppling, Krems, Bärnbach, Voitsberg und Köflach umfassend saniert. Auch die Kainach- und Gradnerbachbrücke werden erneuert, sowie Gleisbauarbeiten entlang der gesamten Strecke durchgeführt.
Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen und der eingleisigen Streckenführung können die Arbeiten eben nicht bei laufendem Bahnbetrieb durchgeführt werden – die Strecke zwischen Lieboch und Köflach wird von 7. Jänner bis 19. September gesperrt, es wird einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Bisher wurden auf der Westbahn bereits die Bahnhöfe Södling-Mooskirchen und Krottendorf-Ligsit modernisiert, sowie weitere wesentliche Maßnahmen entlang der Strecke durchgeführt, heißt es von den ÖBB.
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