ATP Finals in Turin
Zverev Defeats Shelton and Advances to the Semifinals
Alexander Zverev has secured an early spot in the semifinals with his second win at the ATP Finals. The world No. 1 defeated third-seeded American Ben Shelton 6-2, 7-6(4) in his second group match in Turin.
Even before his final group match on Thursday against France’s Arthur Fils—who kept his semifinal hopes alive with a 4-6, 6-2, 6-2 victory over Spain’s Rafael Jodar—Zverev’s spot in the knockout round is already secured.
Here are the match statistics:
Zverev is aiming for his third title at the Inalpi Arena, following victories in 2018 and 2021. It would cap off his dream year, which has already included Grand Slam victories at the French Open and the US Open, as well as his rise to the No. 1 ranking. Zverev had also defeated Shelton most recently in the US Open final.
In a matchup between two first-round losers, Jodar confidently took the first set. Afterward, the up-and-coming 20-year-old struggled with physical issues and won only four more games. Fils became the first Frenchman to win a match at the season finale since Jo-Wilfried Tsonga in 2011.
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