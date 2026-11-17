Der 47-Jährige führte gegen 15.30 Uhr in der Werkstatt Arbeiten an einem Oldtimer durch. Laut Polizei gibt der Mann an, dass es beim Reinigen des Motorblocks mit Benzin und Bremsreiniger zu einer Entzündung der Gase – durch ein Heizgerät – gekommen ist. In Folge dürfte die Werkstätte in Brand geraten sein.