Am Dienstagnachmittag brach im Bezirk Weiz in der Steiermark ein Brand in einer Werkstatt aus. Ein 47-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.
Der 47-Jährige führte gegen 15.30 Uhr in der Werkstatt Arbeiten an einem Oldtimer durch. Laut Polizei gibt der Mann an, dass es beim Reinigen des Motorblocks mit Benzin und Bremsreiniger zu einer Entzündung der Gase – durch ein Heizgerät – gekommen ist. In Folge dürfte die Werkstätte in Brand geraten sein.
Rettungskette selbst in Gang gesetzt
Der Mann rief seine Lebensgefährtin zu Hilfe, die wiederum die Einsatzkräfte alarmierte. Zeitgleich begann der Mann, selbst Löscharbeiten mit einer Decke und einem Wasserschlauch durchzuführen. Die Freiwillige Feuerwehr Weiz war mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften vor Ort im Einsatz. Der 47-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Weiz gebracht.
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