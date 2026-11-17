Nations League Match
The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Line Up Against Israel
Here it is—the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for victory in today’s Nations League match against Israel!
The Starting Lineup:
To wrap up the Nations League group stage, Austria’s national team faces a match today under unusual circumstances. In accordance with UEFA regulations, Israel has not been allowed to host home matches in its own country since the Hamas attack on October 7, 2023, and will therefore, as in previous matches, play against the ÖFB team in the eastern Hungarian city of the city of Debrecen, which has a population of 200,000 and is located about 100 kilometers from the Ukrainian border.
Israel is significantly stronger in front of a home crowd
In international matches on home soil, Israel is at least a class stronger with numerous fans cheering them on, as the Austrian national team learned the hard way during their losses in Haifa in 2019 and 2021.
With their Nations League group victory already secured, the Red-White-Red are expected to field a significantly reshuffled starting lineup. Head coach Ralf Rangnick announced “many new faces” for the final international match of the year compared to the game against Ireland.
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