“Claudio doesn’t like going to school, and when we’re strict with him, he sometimes runs away. But he’s never been gone for more than two days.” The parents of the 14-year-old, who has been missing for nine days, are currently living through their worst nightmare.

“He’s in the wrong crowd. They’re criminals, drug addicts—but I don’t know them,” says his father, Ilker G., who is beside himself with worry. He fears that his son might be lying somewhere and that’s why he can’t be found. That’s why he posted a photo of Claudio on social media, asking for any information.