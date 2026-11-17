14-Year-Old Missing
Nine Days Without a Trace! Parents Are Living a Nightmare
Every phone call brings hope, every hour increases the fear: Claudio, a 14-year-old from the Linz-Land district, has been missing for nine days. His parents are going through emotional agony and are now urgently asking for any information.
“Claudio doesn’t like going to school, and when we’re strict with him, he sometimes runs away. But he’s never been gone for more than two days.” The parents of the 14-year-old, who has been missing for nine days, are currently living through their worst nightmare.
“He’s in the wrong crowd. They’re criminals, drug addicts—but I don’t know them,” says his father, Ilker G., who is beside himself with worry. He fears that his son might be lying somewhere and that’s why he can’t be found. That’s why he posted a photo of Claudio on social media, asking for any information.
He’s in the wrong crowd. They’re criminals, drug addicts—but I don’t know them.
Der Vater des Vermissten
Confusing Statement Regarding Missing Person Report
According to his father, he has also contacted the police; however, according to a “Krone” inquiry, no missing person report has been filed. Claudio is from Neuhofen/Krems, has dark hair, and was last seen wearing a black jacket, black sweatpants, and black Nike shoes.
Currently, 82 people (31 female, 51 male) are listed as missing in Upper Austria. Of these, 22 people (13 female, 9 male) are under the age of 18.
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