“I’m innocent”—even on the second day of the trial in Wels, the 29-year-old father stood by his version of the incident. As reported, the man with 13 prior convictions is accused of intentionally causing serious bodily harm to his four-month-old son. An initial court date in late July had to be postponed to obtain a neurological expert opinion. The man claimed he had fallen while holding his child. “Then the child was unconscious, and I shook him to bring him back to consciousness,” he explained in summary.