Trial in Wels
Shaken Baby Syndrome: Nine Years in Prison for the Father
For a 29-year-old man with 13 prior convictions, the stakes were high on Tuesday at the Wels Regional Court. According to the indictment, the 29-year-old had inflicted severe brain hemorrhages and significant head injuries on his then four-month-old son in April. He faced up to 15 years in prison; he was ultimately sentenced to nine.
“I’m innocent”—even on the second day of the trial in Wels, the 29-year-old father stood by his version of the incident. As reported, the man with 13 prior convictions is accused of intentionally causing serious bodily harm to his four-month-old son. An initial court date in late July had to be postponed to obtain a neurological expert opinion. The man claimed he had fallen while holding his child. “Then the child was unconscious, and I shook him to bring him back to consciousness,” he explained in summary.
Blunt Force Trauma to the Head
However, both the prosecution and the appointed experts dispute this account. They described a full-blown case of shaken baby syndrome and blunt force trauma to the baby’s head. As a result of the incident, the child suffered severe bleeding and brain injuries; he is now blind and has epilepsy.
The jury court found the defendant guilty of bodily injury resulting in severe permanent consequences and sentenced him to nine years in prison. The defense requested time to consider the verdict, and the prosecution announced it would appeal. According to the indictment, the man faced two to 15 years in prison.
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