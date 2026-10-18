Zwei Millionen Euro für „Home-Treatment“ in Tirol

Dafür investiert das Land Tirol und die Sozialversicherung insgesamt rund zwei Millionen Euro. Beim „Home-Treatment“ werden junge Menschen mit psychischer Erkrankung über mehrere Monate von mobilen Versorgungsteams in ihrem vertrauten häuslichen Umfeld betreut. „Diese Behandlungsform entlastet die Betroffenen und ihre Familien und kann stationäre Aufenthalte vermeiden oder verkürzen“, sagt Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele.