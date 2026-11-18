Eine langjährige Kooperation zwischen der Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag) und einem Nationalpark Förderverein wurde verlängert. Vor Kurzem gab es auch einen hochkarätigen Dialog in Wien.
Zwischen dem größten Schutzgebiet der Alpen, dem Nationalpark Hohe Tauern (NPHT), und der Hochalpenstraße hat es gefunkt – und das bereits seit vielen Jahren. In diesem Jahr wurde deshalb die seit 1993 bestehende Zusammenarbeit verlängert. Drei weitere Jahre wollen beide Parteien nun die hochalpine Natur- und Kulturlandschaft rund um den Großglockner erlebbar machen und gleichzeitig den Naturschutz sowie verschiedene Bildungsprojekte nachhaltig finanziell absichern.
Ein kräftiges Wörtchen dabei mitgespielt hat auch der Verein „fans&friends des Nationalparks Hohe Tauern“. Diese engagieren sich seit etlichen Jahren mit Partnern und Sponsoren für den NPHT. Im Zuge eines Dialogs lud man Vertreter der Wissenschaft, Wirtschaft und des Naturschutzes nach Wien ein, um über die Herausforderungen des Klimawandels im Hochgebirge zu sprechen.
Experten zeigten aktuelle Entwicklungen auf
Im Mittelpunkt standen dabei die Veränderungen im Ökosystem der Alpen sowie die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für den Natur- und Klimaschutz. Experten beleuchteten aktuelle Entwicklung und lieferten verschiedene Impulse.
Mit insgesamt 1856 Quadratkilometern verfügt der NPHT über eine enorme Fläche, um etwaige Auswirkungen hervorzuheben. Dazu wählen beispielsweise der Rückgang der Gletscher oder die Veränderung der Vegetation.
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