Zwischen dem größten Schutzgebiet der Alpen, dem Nationalpark Hohe Tauern (NPHT), und der Hochalpenstraße hat es gefunkt – und das bereits seit vielen Jahren. In diesem Jahr wurde deshalb die seit 1993 bestehende Zusammenarbeit verlängert. Drei weitere Jahre wollen beide Parteien nun die hochalpine Natur- und Kulturlandschaft rund um den Großglockner erlebbar machen und gleichzeitig den Naturschutz sowie verschiedene Bildungsprojekte nachhaltig finanziell absichern.