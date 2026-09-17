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Fafga: Durch KI bleibt mehr Zeit für den Gast

Tirol
17.09.2026 08:00
Experte Hofherr spricht über die KI – während im Hintergrund der Fafga-Aufbau im Gang ist
Experte Hofherr spricht über die KI – während im Hintergrund der Fafga-Aufbau im Gang ist(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Haben Sie selbst schon einmal mit einer Rezeptionistin telefoniert, die kein Mensch ist? Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind im Zentrum der Tourismus-Messe Fafga (20. bis 22. September) in Innsbruck. Das Programm lässt zumindest erahnen, was das neue Zeitalter bringen könnte.

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Welches Thema könnte bei der 38. Tourismusmesse Fafga besonders zugkräftig sein? Das fragten die Verantwortlichen im Vorfeld (auch) die KI – und erhielten prompt die Antwort: natürlich alles rund um die KI!

Während in der Messehalle B.1 bereits der Aufbau lief, gab Hansjörg Stern, interimistischer Geschäftsführer von Congress Messe Innsbruck, die Eckdaten bekannt: „Die Fafga bietet diesmal rund 230 Aussteller, davon 110 aus Tirol.“ Gleich an 21 Ständen drehe sich alles um die Frage, wie die KI die Abläufe in den Tourismusbetrieben erleichtern werde.

Die KI mischt inzwischen auch bei der Kulinarik auf der Fafga mit (Symbolbild)
Die KI mischt inzwischen auch bei der Kulinarik auf der Fafga mit (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer Kronenzeitung)

Freiräume für Wichtigeres schaffen
„Nicht zuletzt können damit zeitliche Freiräume geschaffen werden, die der Stärke unserer Familienbetriebe, der Gastfreundschaft, zugutekommen“, fasste es Alois Rainer, WK-Obmann des Fachverbandes Gastronomie, zusammen. Dafür ist es aber nötig, am immer schnelleren digitalen Puls der Zeit zu bleiben: „Unsere Angebote müssen von KI-Agenten buchbar sein. Dazu müssen sie zunächst wissen, welche Produkte wir überhaupt haben“, mahnte Tourismus-LR Mario Gerber. Vorteile der KI sieht er in der Entlastung der Mitarbeiter, in effizienteren Abläufen und – wohl entscheidend – in der Weiterentwicklung des Gäste-Erlebnisses.

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Von 230 Ausstellern kommen 110 aus Tirol, das zeigt die starke regionale Verankerung der Fafga. Sie bringt die Themen und die Menschen dahinter zusammen.

Hansjörg Stern

Bild: Johanna Birbaumer

Nicht nur schauen, sondern investieren
Die Messepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Sebiye Cara, hebt die wirtschaftliche Funktion der Fachmesse hervor: „Die Fafga ist für die Branche eine echte Arbeitsmesse. Zwei Drittel der Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus der Tiroler Hotellerie und Gastronomie kommen mit konkreten Beschaffungsvorhaben. Das bedeutet: Hier wird nicht nur geschnuppert – hier wird investiert.“ 

Zitat Icon

Während das Internet mehr als zwei Jahrzehnte brauchte, um den Massenmarkt zu erreichen, verändert KI unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt in wenigen Monaten.

Georg Hofherr

Bild: Johanna Birbaumer

„Lesbarkeit“ für die KI noch zu wenig forciert
Georg Hofherr, Chef der Agentur P8 und KI-Experte, zeigte auf, dass bisher nur 11 Prozent (!) der Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz die volle „KI-Lesbarkeit“ erzielt hätten. Oft seien die nötigen umfangreichen Verknüpfungen von Daten noch ausständig. Immerhin, so Hofherr, würden sich bereits 40 Prozent der Gäste via KI über ihren Urlaub informieren und 10 Prozent tatsächlich buchen.

Zitat Icon

Es geht darum, wo uns die KI Arbeit abnehmen kann, wo Prozesse vereinfacht werden und welche Freiräume damit entstehen, die wir dem Gast widmen können.

Alois Rainer

Bild: Johanna Birbaumer

In Zukunft wird es laut Hofherr kein Unternehmen geben, das von KI unberührt bleibe – unabhängig davon, ob es sie selbst aktiv einsetze oder nicht. „Während das Internet mehr als zwei Jahrzehnte brauchte, um den Massenmarkt zu erreichen, verändert KI unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt innerhalb weniger Monate. Wer heute seine Sichtbarkeit in der KI-Welt nicht aktiv gestaltet, riskiert einen ähnlichen Rückstand wie jene, die einst das Internet oder Social Media unterschätzt haben.“

Bereits etablierte KI-Anwendungen vor dem Vorhang
Organisatorisch wird dem heurige Schwerpunkt mit der Sonderschau KI-Journey (Halle B.1) Rechnung getragen, dort sind gelungene KI-Anwendungen zu erleben. Von der KI-Bühne sprechen Experten zum Thema.

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Eine Premiere wagt die Fafga heuer mit dem Start an einem Sonntag (20. September). Gleich zum Start (16 Uhr) spricht Winzer und Ex-Formel 1-Star Ralf Schumacher. Ein weiteres Highlight liefert am Montag (21. September,  14 Uhr) KI-Pionier Thorsten Köhler. Der Unternehmer spricht über die KI-Transformation. Der Eintritt (nur Fachbesucher) beträgt 40 Euro.

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