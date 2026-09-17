Fafga: Durch KI bleibt mehr Zeit für den Gast

Freiräume für Wichtigeres schaffen

„Nicht zuletzt können damit zeitliche Freiräume geschaffen werden, die der Stärke unserer Familienbetriebe, der Gastfreundschaft, zugutekommen“, fasste es Alois Rainer, WK-Obmann des Fachverbandes Gastronomie, zusammen. Dafür ist es aber nötig, am immer schnelleren digitalen Puls der Zeit zu bleiben: „Unsere Angebote müssen von KI-Agenten buchbar sein. Dazu müssen sie zunächst wissen, welche Produkte wir überhaupt haben“, mahnte Tourismus-LR Mario Gerber. Vorteile der KI sieht er in der Entlastung der Mitarbeiter, in effizienteren Abläufen und – wohl entscheidend – in der Weiterentwicklung des Gäste-Erlebnisses.