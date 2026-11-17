In the Mühlviertel
Driver Fails to See Pedestrian at Intersection in the Evening
At around 7:15 p.m., a driver at an intersection in Mauthausen failed to see a pedestrian (59) and struck him with the left front side of the vehicle. The man was taken to the hospital with injuries.
A traffic accident resulting in injuries occurred on Monday around 7:15 p.m. in Mauthausen. A 50-year-old driver was turning right from the B3 onto Bettelbergstraße, a local road. At the same time, a 59-year-old pedestrian was crossing the intersection. The driver apparently failed to see the man and struck him with the left front side of the vehicle.
Admitted to UKH Linz
As a result, the 59-year-old was knocked to the ground and injured. The injured man was transported by ambulance to the University Hospital (UKH) in Linz with injuries of an unspecified severity. The driver was uninjured.
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