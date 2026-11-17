Zwei Männer sollen in Brunn am Gebirge (NÖ) teure Sportjacken gestohlen haben. Als sie ins Geschäft zurückkehrten, erkannte sie ein Ladendetektiv wieder. Nach der Festnahme soll der 19-Jährige einen Polizisten gebissen und schwer an der Schulter verletzt haben. Beide Verdächtigen sind in Haft.
Nachdem sie bereits Sportjacken um rund 4600 Euro gestohlen haben sollen, kehrten ein 19- und ein 22-Jähriger in dasselbe Geschäft in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling zurück. Erneut sollen sie versucht haben, Jacken mitzunehmen, ohne zu bezahlen. Doch beim zweiten Besuch erkannte der Ladendetektiv die beiden Männer wieder.
Der erste Diebstahl hatte sich am 4. November gegen 17.35 Uhr ereignet. Die beiden Ukrainer sollen die hochpreisigen Kleidungsstücke in einen eigens präparierten Rucksack gesteckt haben, um die Diebstahlsicherung am Ausgang zu umgehen.
Ladendetektiv verständigte die Polizei
Am 12. November gegen 16.40 Uhr tauchten die beiden erneut im Sportbekleidungsgeschäft auf. Diesmal hatten sie es laut Polizei auf Jacken im Gesamtwert von rund 1000 Euro abgesehen.
Der Ladendetektiv erkannte die Verdächtigen des ersten Diebstahls und verständigte die Polizei. Beamte aus Maria Enzersdorf und Perchtoldsdorf hielten die Männer an und nahmen sie vorläufig fest.
Weiteres Diebesgut bei Hausdurchsuchungen entdeckt
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt durchsuchten Ermittler beide Wohnadressen. Dabei stellten sie weiteres Diebesgut aus Wien im Wert von mehr als 1000 Euro sicher. Teilweise waren noch Preisetiketten und Diebstahlsicherungen angebracht.
Während einer anschließenden Überstellung soll der 19-Jährige massive Gegenwehr geleistet und versucht haben, zu flüchten. Bei dem Angriff erlitt ein Polizist Bissverletzungen am Oberarm sowie eine schwere Schulterverletzung. Die Beamten verhinderten die Flucht.
Beide Beschuldigten nicht geständig
Bei den Einvernahmen zeigten sich beide Männer nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
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