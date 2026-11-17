Nachdem sie bereits Sportjacken um rund 4600 Euro gestohlen haben sollen, kehrten ein 19- und ein 22-Jähriger in dasselbe Geschäft in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling zurück. Erneut sollen sie versucht haben, Jacken mitzunehmen, ohne zu bezahlen. Doch beim zweiten Besuch erkannte der Ladendetektiv die beiden Männer wieder.