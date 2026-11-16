Nations League B/1
4-0! Swiss National Team Gives Scotland No Chance
A decisive, one-sided, and uneventful victory—Switzerland wrapped up the group stage of the 2026/27 Nations League with a commanding 4-0 home win over Scotland!
The Swiss national team, which had already been confirmed as the winner of Pool B/1 before Matchday 6, was never in danger at Kybunpark in St. Gallen; rather, they ran rings around the Scots, whose defense was at times overwhelmed. The visitors, who needed a win to keep their chances of advancing to second place alive, fell behind as early as the 21st minute—ironically, on an own goal by Lewis Ferguson.
A Swiss one-two punch from Winsley Boteli (47th) and Alvyn Sanches (51st) then sealed the match shortly after halftime. Zeki Amdouni put the finishing touch on the game with the 4-0 goal in the 88th minute.
Slovenia leaves nothing to chance
Ultimately, even a win wouldn’t have been enough for Scotland to secure second place, as their direct rival, Slovenia, celebrated a clear 3–0 away victory over North Macedonia thanks to goals from Danijel Sturm (29th, 90+1) and David Zec (66th) to secure a clear 3-0 away victory over North Macedonia. This leaves the Slovenians with 11 points in the final standings—five points behind Switzerland (16) but four ahead of Scotland (7)—while North Macedonia remained winless...
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