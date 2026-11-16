The Swiss national team, which had already been confirmed as the winner of Pool B/1 before Matchday 6, was never in danger at Kybunpark in St. Gallen; rather, they ran rings around the Scots, whose defense was at times overwhelmed. The visitors, who needed a win to keep their chances of advancing to second place alive, fell behind as early as the 21st minute—ironically, on an own goal by Lewis Ferguson.