Konkret soll das Trio die schwarze 1100-Liter-Tonne einer Grazer Firma auf eigene Faust entleert und die Gebühr dafür einbehalten haben. Ein Insider schildert der „Krone“ den Ablauf: Die zwei Holding-Angestellten und ein städtischer Vertragsbediensteter schalteten ihr Routensystem, mit dem sie geortet werden können, aus und fuhren während ihrer Dienstzeit heimlich den Betrieb an.