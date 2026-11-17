Drei „Mistkübler“ wurden in der Landeshauptstadt Graz fristlos entlassen, weil sie in die eigene Tasche kassiert haben sollen. Seit Jahren liefen die illegalen Deals, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz wegen Betrugs.
In der Landeshauptstadt Graz sind zu Wochenbeginn unsaubere Geschäfte mit Müll aufgeflogen! Nach Informationen der „Steirerkrone“ stehen drei „Mistkübler“ unter Verdacht, für illegale Mülltouren Extra-Geld in die eigene Tasche gesteckt zu haben (für sie gilt die Unschuldsvermutung).
Konkret soll das Trio die schwarze 1100-Liter-Tonne einer Grazer Firma auf eigene Faust entleert und die Gebühr dafür einbehalten haben. Ein Insider schildert der „Krone“ den Ablauf: Die zwei Holding-Angestellten und ein städtischer Vertragsbediensteter schalteten ihr Routensystem, mit dem sie geortet werden können, aus und fuhren während ihrer Dienstzeit heimlich den Betrieb an.
Zweimal die Woche entsorgten sie den Abfall des Unternehmens, das von den Machenschaften offenbar nichts wusste; über die Jahre soll so dem Insider zufolge ein Schaden von Hunderttausenden Euro entstanden sein!
„Mit unseren Standards nicht vereinbar“
„Ein derart eigenmächtiges Vorgehen ist mit unseren betrieblichen Standards und unserem Verständnis von Verantwortung nicht vereinbar“, heißt es auf Anfrage von der Holding. Man habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend Schritte eingeleitet, um die Vorgänge lückenlos aufzuklären. Zwei Mitarbeiter wurden nach „Prüfung der Sachlage“ fristlos entlassen, stellt man bei der Holding klar.
Beim dritten Müllmann gestaltet sich das schwieriger. Im Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) bestätigt man, dass dieser auch städtischer Personalvertreter ist – eine Entlassung also erst mit Zustimmung des Arbeitsgerichts ausgesprochen werden kann. Fix ist jedenfalls, dass der Fall bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurde: Ermittelt wird wegen des Verdachts des Betrugs.
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