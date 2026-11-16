Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Several Scenarios

Revocation of Kneissl’s passport is officially “under review”

Nachrichten
16.11.2026 18:15
The former foreign minister could lose her passport. (File photo)
The former foreign minister could lose her passport. (File photo)(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

It’s now official: Karin Kneissl could lose her Austrian passport. Vienna’s MA 35 is currently evaluating the revocation of the former foreign minister’s citizenship. Several scenarios could lead to her losing it …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

The issue at hand is whether Kneissl, who has been living in Russia for several years, has acquired foreign citizenship and could therefore lose her Austrian citizenship. Revocation is also possible if a citizen is in the service of a foreign state and, through her conduct, significantly harms the interests or reputation of the Republic—this is also being examined.

In March, the NEOS party launched an initiative to revoke Kneissl’s citizenship and submitted a statement of facts to the Lower Austrian provincial government.

Vienna Is Responsible for the Review
However, the proceedings are now being conducted by Municipal Department (MA) 35 because Kneissl had her last primary residence in Austria in Vienna, a spokesperson for Deputy Mayor Bettina Emmerling (NEOS), who is responsible for MA 35, announced on Monday.

Zitat Icon

If I become stateless, I’ll ask the UN for a white passport.

Karin Kneissl

Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Previously, the Russian news agency TASS had reported on a statement by Kneissl. “The Austrian authorities have initiated legal proceedings to revoke my citizenship, which will leave me stateless,” Kneissl reportedly claimed at a rally of the Russian-led movement “For the Freedom of Nations.”

According to her, this is happening because she teaches at a Russian university. “If I become stateless, I will ask the UN for a white passport,” she is quoted as saying. In the statement of facts submitted in March, which aims to revoke Kneissl’s citizenship, the NEOS party cited, among other things, “blanket and derogatory statements” made by the former foreign minister about Austria, as well as her repeated statements regarding Russia’s war of aggression against Ukraine, which were perceived as “minimizing or justifying” the conflict.

Kneissl served as Austria’s foreign minister from late 2017 to mid-2019 on an FPÖ ticket. She made international headlines in the summer of 2018 when she invited Vladimir Putin to her wedding and curtsied to him after a dance. The 61-year-old has been living in Russia for several years. There, she heads the G.O.R.K.I. think tank at St. Petersburg State University, which was reportedly created specifically for her.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
16.11.2026 18:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf