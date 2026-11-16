Revocation of Kneissl’s passport is officially “under review”

According to her, this is happening because she teaches at a Russian university. “If I become stateless, I will ask the UN for a white passport,” she is quoted as saying. In the statement of facts submitted in March, which aims to revoke Kneissl’s citizenship, the NEOS party cited, among other things, “blanket and derogatory statements” made by the former foreign minister about Austria, as well as her repeated statements regarding Russia’s war of aggression against Ukraine, which were perceived as “minimizing or justifying” the conflict.