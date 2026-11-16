Several Scenarios
Revocation of Kneissl’s passport is officially “under review”
It’s now official: Karin Kneissl could lose her Austrian passport. Vienna’s MA 35 is currently evaluating the revocation of the former foreign minister’s citizenship. Several scenarios could lead to her losing it …
The issue at hand is whether Kneissl, who has been living in Russia for several years, has acquired foreign citizenship and could therefore lose her Austrian citizenship. Revocation is also possible if a citizen is in the service of a foreign state and, through her conduct, significantly harms the interests or reputation of the Republic—this is also being examined.
In March, the NEOS party launched an initiative to revoke Kneissl’s citizenship and submitted a statement of facts to the Lower Austrian provincial government.
Vienna Is Responsible for the Review
However, the proceedings are now being conducted by Municipal Department (MA) 35 because Kneissl had her last primary residence in Austria in Vienna, a spokesperson for Deputy Mayor Bettina Emmerling (NEOS), who is responsible for MA 35, announced on Monday.
If I become stateless, I’ll ask the UN for a white passport.
Karin Kneissl
Bild: APA/HANS KLAUS TECHT
Previously, the Russian news agency TASS had reported on a statement by Kneissl. “The Austrian authorities have initiated legal proceedings to revoke my citizenship, which will leave me stateless,” Kneissl reportedly claimed at a rally of the Russian-led movement “For the Freedom of Nations.”
According to her, this is happening because she teaches at a Russian university. “If I become stateless, I will ask the UN for a white passport,” she is quoted as saying. In the statement of facts submitted in March, which aims to revoke Kneissl’s citizenship, the NEOS party cited, among other things, “blanket and derogatory statements” made by the former foreign minister about Austria, as well as her repeated statements regarding Russia’s war of aggression against Ukraine, which were perceived as “minimizing or justifying” the conflict.
Kneissl served as Austria’s foreign minister from late 2017 to mid-2019 on an FPÖ ticket. She made international headlines in the summer of 2018 when she invited Vladimir Putin to her wedding and curtsied to him after a dance. The 61-year-old has been living in Russia for several years. There, she heads the G.O.R.K.I. think tank at St. Petersburg State University, which was reportedly created specifically for her.
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