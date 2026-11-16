ATP Finals in Turin
LIVE: Carlos Alcaraz Is Close to Winning the Match
Spanish tennis star Carlos Alcaraz got off to a blistering start at the ATP Finals. The seven-time Grand Slam champion delivered his best performance since his injury in his opening match against Frances Tiafoe, sweeping the American off the court 6-2, 6-2.
The first set, in particular, was an absolute masterclass by Alcaraz. The Spaniard dominated virtually every rally, hitting the lines multiple times with both his forehand and backhand and sending his opponent running back and forth. On top of that, despite his aggressive style, Alcaraz made only two unforced errors throughout the entire set. Tiafoe lost his serve at 0–1 and again at 0–3; there was nothing he could do against the world No. 3’s serve—in four service games, “Carlitos” conceded just a single point. After 27 minutes, the score was 6–2.
In the second set, Tiafoe took even more risks but once again suffered an early break to fall behind 1–2. The only difference from the first set was that Alcaraz now also made a few errors. Things got close during a service game at 3–2, as Tiafoe earned his first three break points, which Alcaraz fended off with serves clocking in at 212 and 215 km/h, respectively, as well as a thunderous forehand. He then secured his second break of the set.
Just 69 minutes
In the end, Alcaraz—who played with a bandage on his right knee—needed just 69 minutes for the decisive 6-2, 6-2 victory, cementing his status as the favorite at the ATP Finals.
The most impressive statistic: Alcaraz won every one of the twelve points when Tiafoe had to rely on his second serve.
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