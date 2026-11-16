LIVE: Carlos Alcaraz Is Close to Winning the Match

The first set, in particular, was an absolute masterclass by Alcaraz. The Spaniard dominated virtually every rally, hitting the lines multiple times with both his forehand and backhand and sending his opponent running back and forth. On top of that, despite his aggressive style, Alcaraz made only two unforced errors throughout the entire set. Tiafoe lost his serve at 0–1 and again at 0–3; there was nothing he could do against the world No. 3’s serve—in four service games, “Carlitos” conceded just a single point. After 27 minutes, the score was 6–2.