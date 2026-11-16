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Der „Wirt des Jahres“ überzeugt in uralten Mauern

Tirol
16.11.2026 18:00
Schon 1416 wurde das Gebäude in Brixlegg erstmals erwähnt.
Schon 1416 wurde das Gebäude in Brixlegg erstmals erwähnt.(Bild: Gourmedia/APA-Fotoservice/Jan Hetfleisch)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Die Auszeichnung „Wirt des Jahres“ dürfte ein Höhepunkt in der mehr als 600-jährigen (!) Geschichte des Herrnhauses in Brixlegg sein. Gegenüber der „Krone“ erklärte die Familie die Bedeutung des Preises und das Erfolgsrezept.

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Seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1416 ist die Einkehr ein Fixpunkt in Brixlegg, der Name Herrnhaus wurde erstmals 1730 in einer Ortschronik erwähnt. Ab 1930 führt die Familie Moigg das Gasthaus, 1809 hielt im Zuge des Tiroler Freiheitskampfes ein gewisser Andreas Hofer Kriegsrat in den heimeligen Stuben.

Seniorchefin Sandra mit ihren beiden Söhnen bei der Verleihung – hinten im Bild der leider ...
Seniorchefin Sandra mit ihren beiden Söhnen bei der Verleihung – hinten im Bild der leider verstorbene Christian Moigg.(Bild: Gourmedia/APA-Fotoservice/Jan Hetfleisch)

Nun wurde das Herrnhaus vom neuen „Wirtshausführer 2027“ als „Wirt des Jahres“ ausgezeichnet. – zweifellos ein Höhepunkt in der jahrhundertelangen Geschichte, die auch unverschuldete Tiefpunkte enthält: Am 19. April 1945 wurde das altehrwürdige Gebäude durch einen Bombenangriff bis auf die Grundmauern zerstört.

„Familienbande“ als Geheimnis für Erfolg
Als Begründung für den nunmehrigen Preis führen die Experten des Wirtshausführers gleich mehrere Punkte an: „Küchenmeister Lukas Moigg zaubert aus hervorragenden Zutaten regionaler Produzenten, Kräutern aus dem Garten und Wild aus der eigenen Jagd eine kreative, innovative Regionalküche“. Bruder Maximilian, Diplomsommelier, hat dazu aus mehr als 200 Positionen stets den passenden Wein parat.

Heimelige Stuben, gepaart mit bester Kulinarik, sind eine überzeugende Mischung.
Heimelige Stuben, gepaart mit bester Kulinarik, sind eine überzeugende Mischung.(Bild: Gourmedia/APA-Fotoservice/Jan Hetfleisch)

Söhne seit vier Jahren verantwortlich
Rundum mit Rat und Tat unterstützt werden die beiden von Seniorchefin Sandra Moigg, dem guten Geist im Haus und in ihrem geliebten Naturgarten. Erst 2022 wurde der erfolgreiche Betrieb vom später leider verstorbenen Christian Moigg an seine Söhne übergeben.

Zitat Icon

Ein gutes Wirtshaus zu sein, in dem jeder willkommen ist und sich wohlfühlt, war über Generationen unser höchstes Ziel.

Die Wirtsfamilie

Werk von Generationen belohnt
Die Familie mit Sandra, Lukas und Maximilian freut sich auf „Krone“-Nachfrage sehr: „Ein gutes Wirtshaus zu sein, in dem jeder willkommen ist und sich wohlfühlt, war über Generationen unser höchstes Ziel. Wie schön, dass unsere Arbeit auf diese Weise belohnt wird.“

Bestehendes optimieren statt Erweiterung
Als Stärken sieht man die Beständigkeit und den Zusammenhalt. Ebenso wie die Liebe zum Detail im bestehenden Ambiente anstatt auf einer Erweiterung zu setzen. Und die Zukunft? „Die Auszeichnung ist ein großer Ansporn den Weg weiterzugehen.“ Möglich sei dies aber nur mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer Verbundenheit zum Haus.

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