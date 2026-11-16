Der „Wirt des Jahres“ überzeugt in uralten Mauern

Bestehendes optimieren statt Erweiterung

Als Stärken sieht man die Beständigkeit und den Zusammenhalt. Ebenso wie die Liebe zum Detail im bestehenden Ambiente anstatt auf einer Erweiterung zu setzen. Und die Zukunft? „Die Auszeichnung ist ein großer Ansporn den Weg weiterzugehen.“ Möglich sei dies aber nur mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer Verbundenheit zum Haus.