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Salzburg Resident as Victim

Fraudster Caught in Thailand After Three Years

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16.11.2026 12:47
The two Upper Austrians are alleged to have swindled several hundred thousand euros through ...
The two Upper Austrians are alleged to have swindled several hundred thousand euros through crypto fraud.(Bild: MQ-Illustrations - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

For three years, a man from Upper Austria went into hiding in Thailand, fleeing from the Austrian justice system. Authorities had him and a second man from Upper Austria in their sights because they were alleged to have swindled several hundred thousand euros as crypto scammers. The 28-year-old has now been apprehended in Thailand and extradited.

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A detective had been investigating the alleged crypto-fraud platform “Cortana World” since May 2023 after several Salzburg residents fell victim to serious fraud.

In the course of the investigation, the officer identified 40 victims from Austria, Germany, and Switzerland, as well as two suspects from Ranshofen (28) and Mondsee (34).

One suspect in custody, the second at large
After the 28-year-old fled to Thailand, years of intensive search and tracking efforts proved successful, and the man was arrested in Thailand. He has now been extradited to Austria.

The 28-year-old is being held at the Ried Correctional Facility and is refusing to make a statement. The man from Mondsee remains at large. The losses resulting from the fraud amount to approximately 700,000 euros.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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