So rot-weiß-rot ist die deutsche Bundesliga

Adi Hütter trainiert Eintracht Frankfurt, Christian Ilzer die TSG Hoffenheim. Bei RB Leipzig meldete sich Christoph Baumgartner nach langer Verletzungspause mit Toren zurück. Österreichs Gewicht in der deutschen Bundesliga lässt sich an Trainerbänken, Kapitänsschleifen, Stammplätzen und Toren ablesen.
Zum Start der Saison 2026/2027 kamen drei der achtzehn Cheftrainer aus Österreich. Neben Hütter und Ilzer zählt Miron Muslić dazu, der in Bihać geboren wurde, in Innsbruck aufwuchs und den Aufsteiger Schalke trainiert.
Dazu kommen die Spieler. Ende 2024 zählte Flashscore 27 Österreicher in der Liga. Ganz neu war diese Größenordnung nicht, eine ähnlich hohe Zahl an Legionären war schon in einer früheren Saison als Rekord vermeldet worden.
Ob am Stammtisch oder bei Sportwetten auf die deutsche Bundesliga, wer in Österreich über Frankfurt, Hoffenheim oder Leipzig redet, redet auch über Landsleute. Viele von ihnen kennt das Publikum aus der heimischen Liga oder aus dem Nationalteam.
Was leisten österreichische Trainer bei deutschen Klubs?
Ilzer sitzt seit November 2024 in Hoffenheim auf der Bank. Aus einem Abstiegskandidaten formte der Steirer einen Europacup-Starter. Die Saison 2025/2026 beendete die TSG auf Rang fünf knapp hinter den Champions-League-Plätzen, Ende Mai 2026 verlängerte der Klub den Vertrag des Trainers.
In die Saison 2026/2027 startete Hoffenheim holprig. Die Mannschaft verlor die Mehrzahl ihrer ersten Ligaspiele, auch der Auftakt in der Europa League missglückte. Danach arbeitete sie sich ins Tabellenmittelfeld vor.
Muslić führte Schalke nach drei Jahren in der zweiten Liga als Meister zurück in die Bundesliga. Eine Saison zuvor, in der Spielzeit 2024/2025, war der Klub nur knapp dem Absturz in die dritte Liga entgangen. Experte Dietmar Hamann bescheinigte dem Trainer, er habe „den Verein befriedet, was wenige geschafft haben“.
Im Oberhaus muss sich der Aufsteiger erst behaupten. Nach den ersten Runden der Saison 2026/2027 stand Schalke in der unteren Tabellenhälfte, für einen Aufsteiger kein ungewöhnlicher Platz.
Hütter selbst arbeitet seit Sommer 2026 wieder in Frankfurt, sein Vertrag läuft bis 2029. Den Klub hatte er schon von 2018 bis 2021 trainiert. Für ihn sei es „etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein“, sagte er zur Rückkehr.
Der Eintracht fehlte in den ersten Monaten der Saison 2026/2027 noch die Konstanz, in Leipzig setzte es Anfang Oktober eine deutliche Niederlage. Ilzer und Muslić gingen mit einer starken Saison 2025/2026 im Rücken in die neue Spielzeit. Hütter muss sich in Frankfurt dagegen erst neu beweisen.
Welche österreichischen Spieler prägen ihre Klubs?
Unter den Spielern sticht Baumgartner heraus. Der gebürtige Horner spielt seit Juli 2023 für RB Leipzig, sein Vertrag gilt bis 2028. Dreizehn Bundesliga-Tore erzielte er in der Saison 2025/2026.
Anfang Juni 2026 riss ihm beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien eine Muskelsehne im rechten Oberschenkel. Es folgten eine Operation und das WM-Aus, auch die ersten sechs Spieltage der Bundesliga-Saison verpasste er.
Vor seinem ersten Einsatz in der Startelf bremste Trainer Martín Demichelis noch die Erwartungen, nach „so einer langen Verletzung“ brauche es „ein bisschen Geduld“. Seither hat Baumgartner mehrfach getroffen, von Beginn an spielte er erstmals wieder bei der knappen Niederlage gegen Manchester City.In Bremen und Berlin tragen Österreicher die Kapitänsschleife. Marco Friedl führt Werder aufs Feld, bei Union ist Routinier Christopher Trimmel Kapitän.
Zum Start der Saison 2026/2027 standen außerdem Konrad Laimer bei Bayern München, Nicolas Seiwald in Leipzig, Michael Gregoritsch in Augsburg, Leopold Querfeld bei Union und Alexander Schlager in Bremen unter Vertrag. Als Stammkräfte galten zu diesem Zeitpunkt unter anderem Philipp Lienhart in Freiburg, Stefan Posch in Mainz und Elversberg-Tormann Nicolas Kristof.
Warum setzen deutsche Klubs auf Trainer und Spieler aus Österreich?
Die Verpflichtungen von Hütter und Ilzer zeigen, worauf deutsche Klubs Wert legen. „Adi Hütter steht für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bei der Bekanntgabe der Rückkehr. Aus Hütters erster Amtszeit wusste die Eintracht zudem genau, wen sie zurückholte.
In Hoffenheim arbeiten Trainer und Sportchef nicht zum ersten Mal zusammen, denn Ilzer und Andreas Schicker waren schon bei Sturm Graz ein Gespann. Auch bei den Spielern griff die TSG auf einen Österreicher zurück, im Sommer 2026 kam Patrick Wimmer aus Wolfsburg.
Frankfurt wie Hoffenheim setzten auf Trainer, deren Arbeit die Verantwortlichen aus der Nähe kannten. Hinzu kommt die gemeinsame Sprache, denn ein Trainer aus der Steiermark oder ein Offensivspieler aus Horn braucht in einer deutschen Kabine keinen Dolmetscher.
Welchen Nutzen zieht das Nationalteam aus den Legionären in Deutschland?
Das Nationalteam profitiert, wenn seine Spieler regelmäßig gegen starke Gegner gefordert sind. Diese Gelegenheit bieten die deutschen Klubs auch international. Leipzig traf im Herbst 2026 in der Champions League auf Manchester City, Hoffenheim spielt in der Saison 2026/2027 in der Europa League.
Den größten Nutzen hat das Nationalteam, wenn die Legionäre gesund bleiben und im Klub Spielpraxis sammeln. Wie schnell das kippt, zeigte der Herbst 2026. Laimer fehlte den Bayern im September mit Adduktorenproblemen, Wimmer fiel ab Mitte Oktober mit einer Muskelverletzung aus.
Wie eng Klub und Nationalteam zusammenhängen, zeigt Baumgartner. Verletzt hat er sich im Dienst des Nationalteams, die Folgen spürte über Wochen auch Leipzig. Nach der langen Pause kehrte er zurück in den ÖFB-Kader. „Es wird noch ein bisschen brauchen, trotzdem fühle ich mich super“, sagte er am ÖFB-Campus vor dem Länderspiel gegen Irland in Linz.
Leipzig hat ein Interesse an dosierter Belastung, das Nationalteam an Baumgartners Toren. Beide Seiten brauchen ihn gesund. Klub und Verband beobachten deshalb gleichermaßen genau, wie viel Belastung er nach der langen Pause verträgt.
Rot-weiß-rot ist die deutsche Bundesliga auf drei Trainerbänken, mit der Kapitänsschleife in Bremen und Berlin sowie in der Leipziger Offensive. Ihre Rollen verdanken die Österreicher ihrer Leistung und oft dem Vertrauen von Klubchefs, die ihre Arbeit kennen. Davon profitiert auch Österreichs Auswahl.