So rot-weiß-rot ist die deutsche Bundesliga

Adi Hütter trainiert Eintracht Frankfurt, Christian Ilzer die TSG Hoffenheim. Bei RB Leipzig meldete sich Christoph Baumgartner nach langer Verletzungspause mit Toren zurück. Österreichs Gewicht in der deutschen Bundesliga lässt sich an Trainerbänken, Kapitänsschleifen, Stammplätzen und Toren ablesen.