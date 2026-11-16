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Adventmarkt eröffnet

Weihnachtszauber für guten Zweck auf Schloss Hof

Niederösterreich
16.11.2026 13:00
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner (Mitte) nahm als Botschafterin des Lichtblickhofs die ...
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner (Mitte) nahm als Botschafterin des Lichtblickhofs die Spende entgegen.(Bild: Schönbrunn Group)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Auf Schloss Hof hat die Weihnachtsmarktsaison begonnen – mit einer Spende von 4011 Euro für das Kinderhospiz Lichtblickhof. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner nahm den Scheck entgegen. Auch Besucher können helfen: Von jedem verkauften Häferl wird ein Euro gespendet.

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„Er ist mit nichts vergleichbar“, schwärmt „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner vom Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof im Bezirk Gänserndorf. Bei der Eröffnung am Samstag hatte sie auch eine besondere Aufgabe: Als Botschafterin des Kinderhospizes Lichtblickhof nahm sie einen Spendenscheck über 4011 Euro entgegen.

Das Geld wurde bei verschiedenen Veranstaltungen auf Schloss Hof gesammelt. Dazu gehörten das Kürbissuppenessen und der Sommernachtslauf. Florian Felder von der Schönbrunn Group überreichte die Spende.

Ein Euro pro Häferl für den Lichtblickhof
Mit dem Einschalten der Lichter am festlich geschmückten Weihnachtsbaum wurde die Marktsaison eröffnet. Die Unterstützung für den Lichtblickhof geht während der gesamten Weihnachtsmarktzeit weiter: Mit jedem verkauften Häferl fließt ein Euro an das Kinderhospiz.

Der Weihnachtsmarkt ist bis einschließlich 20. Dezember an den Wochenenden sowie am 7. und 8. Dezember jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Markteintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren sechs Euro.

Pferdeshow als Ausblick auf die Weihnachtsferien
Nach dem Adventmarkt wartet im neuen Jahr ein weiteres Angebot: Am 3., 5. und 6. Jänner 2027 zeigen die Haraldos Stunt Brothers in der Reithalle von Schloss Hof die Pferdeshow „Magie der Elemente“.

Jeweils um 13 und 16 Uhr verbinden sie Reitkunst, Stunts und Choreografien mit einer Inszenierung rund um Erde, Wasser, Luft und Feuer. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Mensch und Pferd.

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