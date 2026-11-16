Weihnachtszauber für guten Zweck auf Schloss Hof

Auf Schloss Hof hat die Weihnachtsmarktsaison begonnen – mit einer Spende von 4011 Euro für das Kinderhospiz Lichtblickhof. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner nahm den Scheck entgegen. Auch Besucher können helfen: Von jedem verkauften Häferl wird ein Euro gespendet.
„Er ist mit nichts vergleichbar“, schwärmt „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner vom Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof im Bezirk Gänserndorf. Bei der Eröffnung am Samstag hatte sie auch eine besondere Aufgabe: Als Botschafterin des Kinderhospizes Lichtblickhof nahm sie einen Spendenscheck über 4011 Euro entgegen.
Das Geld wurde bei verschiedenen Veranstaltungen auf Schloss Hof gesammelt. Dazu gehörten das Kürbissuppenessen und der Sommernachtslauf. Florian Felder von der Schönbrunn Group überreichte die Spende.
Ein Euro pro Häferl für den Lichtblickhof
Mit dem Einschalten der Lichter am festlich geschmückten Weihnachtsbaum wurde die Marktsaison eröffnet. Die Unterstützung für den Lichtblickhof geht während der gesamten Weihnachtsmarktzeit weiter: Mit jedem verkauften Häferl fließt ein Euro an das Kinderhospiz.
Der Weihnachtsmarkt ist bis einschließlich 20. Dezember an den Wochenenden sowie am 7. und 8. Dezember jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Markteintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren sechs Euro.
Pferdeshow als Ausblick auf die Weihnachtsferien
Nach dem Adventmarkt wartet im neuen Jahr ein weiteres Angebot: Am 3., 5. und 6. Jänner 2027 zeigen die Haraldos Stunt Brothers in der Reithalle von Schloss Hof die Pferdeshow „Magie der Elemente“.
Jeweils um 13 und 16 Uhr verbinden sie Reitkunst, Stunts und Choreografien mit einer Inszenierung rund um Erde, Wasser, Luft und Feuer. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Mensch und Pferd.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.