Weihnachtszauber für guten Zweck auf Schloss Hof

Ein Euro pro Häferl für den Lichtblickhof

Mit dem Einschalten der Lichter am festlich geschmückten Weihnachtsbaum wurde die Marktsaison eröffnet. Die Unterstützung für den Lichtblickhof geht während der gesamten Weihnachtsmarktzeit weiter: Mit jedem verkauften Häferl fließt ein Euro an das Kinderhospiz.