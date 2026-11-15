Lenker (18) mit Auto auf Böschung geschleudert

Heftiger Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der Sellrainer Landesstraße in Kematen (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Ein 18-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Pkw ins Schleudern und landete auf einer Böschung. Sein Fahrzeug war Totalschaden.
Schwerer Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der Sellrainer Landesstraße. Gegen 3.49 Uhr war dort ein 18-jähriger Einheimischer mit einem gleichaltrigen Beifahrer in Richtung Sellrain unterwegs.
Insassen leicht verletzt, Auto Totalschaden
Plötzlich geriet das Auto ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw wurde gegen eine Böschung geschleudert und kam dort zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt.
15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kematen sowie die Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn und das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Die Sellrainer Landesstraße war für die Fahrzeugbergung für 15 Minuten gesperrt.
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