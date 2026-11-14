Nations League Match
The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Line Up Against Ireland
Here it is—the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for victory in today’s Nations League match against Ireland!
The Starting Lineup:
Austria’s national soccer team is aiming to clinch first place in its Nations League group early. With a win against Ireland in Linz, the ÖFB squad would secure first place in the group—and thus a return to the top tier of European soccer in League A—even before Tuesday’s final match against Israel in Debrecen. In their first match against Ireland on October 1 in Dublin, Austria came back from a 0–2 deficit to earn a 2–2 draw.
“We can’t let ourselves be caught off guard like we were in Ireland!”
Back then, head coach Ralf Rangnick’s squad got off to a slow start, but now they feel prepared, as midfielder Nicolas Seiwald emphasized. “This time it will be a different game. We want to take control right from the start and can’t let ourselves be caught off guard like we were in Ireland.”
Christoph Baumgartner is definitely ready to play against Ireland after a months-long break. In addition, 17-year-old Sturm Graz youngster Luca Weinhandl could become the fourth-youngest ÖFB senior team debutant since World War II. Another potential teenage debutant is Yanik Spalt—the 19-year-old Stuttgart player was called up from the U21 team to replace Xaver Schlager and Prass.
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