The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Line Up Against Ireland

Austria’s national soccer team is aiming to clinch first place in its Nations League group early. With a win against Ireland in Linz, the ÖFB squad would secure first place in the group—and thus a return to the top tier of European soccer in League A—even before Tuesday’s final match against Israel in Debrecen. In their first match against Ireland on October 1 in Dublin, Austria came back from a 0–2 deficit to earn a 2–2 draw.