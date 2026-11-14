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Kinder im Auto

Unfall auf dem Weg zum Skitraining am Gletscher

Tirol
14.11.2026 19:00
In der morgendlichen Dunkelheit rückten Einsatzkräfte aus (Symbolbild).
In der morgendlichen Dunkelheit rückten Einsatzkräfte aus (Symbolbild).(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein böses Ende nahm am Samstag die Fahrt einer Ski-Trainingsgruppe zum Kaunertaler Gletscher. Bei einem Überholmanöver kam es zu einer Kollision mit einem entgegen kommenden Fahrzeug. 

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Gegen 6.40 Uhr lenkte ein Einheimischer (48) ein Fahrzeug auf Reschenstraße in Richtung Prutz, darin befanden sich drei Kinder. Die Gruppe war als Teil eines Skiclubs zu einem Skitraining am Kaunertaler Gletscher unterwegs.

Zitat Icon

Der 48-Jährige konnte das Fahrzeug nach dem Überholvorgang nicht mehr einordnen ...

Aus dem Polizeibericht

Versuch, einen Traktor zu überholen
In einer lang gezogenen Linkskurve setzte der 48-Jährige zum Überholen eines Traktors an. Zur selben Zeit lenkte ein 64-jähriger Einheimischer einen Pkw in entgegengesetzte Richtung. Der 48-Jährige konnte das Fahrzeug nach dem Überholvorgang nicht mehr einordnen, woraufhin es zu einer seitlichen Kollision der beiden Pkw kam.

Sanitäter kam zufällig am Unfallort vorbei
Der 64-Jährige wurde durch einen zufällig vorbeikommenden Sanitäter, der sich auf dem Weg zum Dienstantritt bei einer Rettungsdienst-Ortsstelle befand, befreit und erstversorgt. Während der 48-Jährige und die drei Kinder nicht verletzt wurden, musste der 64-Jährige mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

Während den Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es für ca. 1,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen samt Notarzt sowie die Straßenmeisterei und eine Streife der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal.

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