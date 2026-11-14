Unfall auf dem Weg zum Skitraining am Gletscher

Versuch, einen Traktor zu überholen

In einer lang gezogenen Linkskurve setzte der 48-Jährige zum Überholen eines Traktors an. Zur selben Zeit lenkte ein 64-jähriger Einheimischer einen Pkw in entgegengesetzte Richtung. Der 48-Jährige konnte das Fahrzeug nach dem Überholvorgang nicht mehr einordnen, woraufhin es zu einer seitlichen Kollision der beiden Pkw kam.