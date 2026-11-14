Emergency Assistance
Man (36) Cut Himself in the Head with a Chainsaw
Serious accident in Eschenau in the Hausruckkreis district (Upper Austria). A 36-year-old local resident was cutting beech branches to firewood length when his chainsaw jammed. As he tried to free it, the saw snapped back and injured the man in the head.
The 36-year-old was using a chainsaw to cut beech branches into firewood lengths on Saturday around 2:30 p.m. A 35-year-old acquaintance was a few meters away, also using a chainsaw, cutting larger pieces of beech wood into smaller pieces. When the 36-year-old tried to cut off a branch with the chainsaw, the blade suddenly jammed.
Taken to the hospital
To free the blade, he pulled on the chainsaw. Suddenly, the saw came loose and swung upward, cutting the 36-year-old on the head. The 35-year-old heard the man’s cry of pain, realized what had happened, and immediately administered first aid. After receiving initial treatment, the 36-year-old was admitted to Wels Hospital with injuries of unspecified severity.
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