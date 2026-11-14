The season is already over
Devastating news: Unlucky skier seriously injured!
What a bitter blow! For Swiss technical skier Melanie Meillard, the World Championship season is over before it even began.
The 28-year-old suffered a serious injury to her right knee during slalom training in Levi. MRI scans in Geneva revealed injuries to both menisci and a torn cruciate ligament, according to Swiss-Ski.
Meillard finished 16th in the slalom standings last season.
Throughout her career, Meillard has repeatedly been set back by serious injuries. Now she must once again endure a major setback.
“I Know the Way Back”
“It’s hard to accept getting injured just one day before the start of the season, especially after such a good summer of training. But I know the way back, and I’ll do everything I can to come back even stronger,” Meillard emphasized.
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