Klimt’s “Litzlbergkeller” Up for Auction in New York

Klimt spent his vacation at Lake Attersee

The current owners purchased the work at auction in 1997 from the estate of Serge Sabarsky, a collector and co-founder of the “Neue Galerie” in New York. The price at the time—$14.7 million—was considered a record; a year later, the 110.5 x 110.5-centimeter work was transferred to Vienna on permanent loan.