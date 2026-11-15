So traf der Microsoft-Ausfall steirische Firmen

Zu anderen Messenger-Diensten gegriffen

Auch bei der Industriellenvereinigung wurde öfter zum Handy gegriffen – „wir haben viel mehr telefoniert oder sind zu Kollegen in Büros gegangen“, meint Nina Zechner, Vize-Chefin der steirischen IV. „Zum Glück gibt es noch andere Messengerdienste, bei den externen Mails musste man eben warten.“ Sie ist aber froh, dass der Ausfall wieder behoben ist. „Wenn das längerfristig wäre, ist das natürlich kein wünschenswertes Szenario“, sagt Zechner.