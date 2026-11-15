So traf der Microsoft-Ausfall steirische Firmen

Der Ausfall von Microsoft-Diensten legte am Freitag weltweit Syteme lahm. Auch steirische Unternehmen und Oganisationen blieben nicht verschont. So gingen sie mit dem Problem um.
Die ersten Mails trudelten am Freitagabend zeitverzögert wieder ein – abgeschickt wurden sie schon in den Morgenstunden. Davon können viele Büro-Angestellte ein Lied singen. Seit Donnerstagabend hatte der Software-Riese Microsoft weltweit mit Störungen zu kämpfen, Systeme wie das Mail-Programm Outlook, Microsoft 365 oder Copilot fielen zum Teil über Stunden aus.
Schaden bei AVL überschaubar
Davon blieb auch die Steiermark nicht verschont. „Es war sehr unterschiedlich. Einige Mitarbeiter konnten ihre Outlook-Accounts noch öffnen, bei anderen ging gar nichts mehr“, sagt Markus Tomaschitz, Sprecher der AVL. Was immer funktioniert habe, war Teams. „Bei uns wurde am Freitag ganz viel telefoniert, Fax-Geräte gibt es ja nicht mehr“, sagt Tomaschitz etwas scherzhaft zur „Krone“.
Bei uns wurde am Freitag ganz viel telefoniert, Fax-Geräte gibt es ja nicht mehr. Aber man merkt, wie abhängig man von dieser Software ist.
Markus Tomaschitz, AVL-Unternehmenssprecher
Bild: Christian Jauschowetz
Der Schaden sei „zum Glück“ überschaubar, meint er. Doch man habe gemerkt, „wie abhängig wir alle von dieser Software sind“. Ein Vorteil: Die Firma stand nicht allein mit dem Problem da. „Dadurch, dass es weltweit war, hatten die Leute Verständnis“, meint Tomaschitz.
Zu anderen Messenger-Diensten gegriffen
Auch bei der Industriellenvereinigung wurde öfter zum Handy gegriffen – „wir haben viel mehr telefoniert oder sind zu Kollegen in Büros gegangen“, meint Nina Zechner, Vize-Chefin der steirischen IV. „Zum Glück gibt es noch andere Messengerdienste, bei den externen Mails musste man eben warten.“ Sie ist aber froh, dass der Ausfall wieder behoben ist. „Wenn das längerfristig wäre, ist das natürlich kein wünschenswertes Szenario“, sagt Zechner.
Einsatzorganisationen wissen sich zu helfen
Bei der Energie Steiermark waren „natürlich auch die Mailprogramme betroffen“, sagt Sprecher Urs Harnik. Aber: „Die kritischen Systeme der Energieversorgung laufen über andere Systeme und sind mehrfach abgesichert“, betont er. Dieser Betrieb war daher nicht gestört. Ähnliches berichten Polizei und Rotes Kreuz. „Die Leitstelle war nicht betroffen“, sagt Rot-Kreuz-Sprecher Valentin Krause. Denn auch hier gibt es eine mehrfache Absicherung.
Der Betrieb sei dort normal weitergelaufen, alle Notrufe konnten bearbeitet werden. Bei der Polizei sagt man, dass Anzeigen ebenfalls normal aufgenommen werden konnten, da hierzu ein internes System verwendet wird. Bei den Büroarbeiten habe man die Einschränkung hingegen, wie andere Institutionen auch, gemerkt.
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