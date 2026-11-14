Unbekannte plünderten Wohnung: Schmuck gestohlen

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Freitagnachmittag in eine Wohnung in Innsbruck ein und hatten es dort auf Schmuck abgesehen. Zum Tatzeitpunkt befand sich niemand in der Wohnung.
Besonders dreist gingen am Freitagnachmittag bislang unbekannte Einbrecher in Innsbruck vor. Die Täter stiegen zwischen 15.45 und 18.05 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein.
Höhe des Schadens noch unklar
Die Täter verschafften sich vom Garten aus über eine Wohnzimmertür Zutritt zur Wohnung. Von dort aus durchsuchten sie die gesamte Etage und stahlen Schmuck. Wie hoch Schaden ist, ist derzeit noch nicht klar.
Während der Tatzeit befand sich niemand in der Wohnung. „Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Berichterstattung an die zuständige Behörde“, heißt es seitens der Polizei.
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