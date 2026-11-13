Short Circuit Caused
Rodent Triggered Major Fire in Residential Building
The fire in an attic apartment in Weyer was likely caused by a rat or a mouse. Experts from the State Criminal Police Office and the Fire Prevention Agency reached this conclusion. The rodent had apparently gnawed through a cable that had been left exposed.
As previously reported, a fire broke out in an attic apartment in Weyer early Thursday morning. A 24-year-old German man was awakened around 11:25 p.m. by the smell of smoke in his bedroom. He alerted his neighbors and immediately called emergency services. By the time the fire department and police arrived, there were no longer any people in the building.
The firefighting teams (a total of ten fire departments with 112 responders) were able to bring the fire under control. The flames were prevented from spreading to neighboring buildings. No one was injured by the smoke or fire. However, the cause of the fire was initially unclear.
Animal Triggered Technical Malfunction
Officers from the State Criminal Police Office (LKA), a district fire investigator, and an expert from the Upper Austria Fire Prevention Office are now jointly conducting an investigation at the scene of the fire. They determined that the flames were most likely caused by a mouse or rat.
The rodent likely caused a short circuit by coming into contact with an exposed electrical cable in the attic. The fire then spread rapidly. The extent of the property damage has not yet been determined.
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