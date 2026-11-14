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Schüsse am Ortsrand: Burschen liefen Polizei davon

Niederösterreich
14.11.2026 11:00
Die Polizei rückte aus, nachdem Schüsse gemeldet worden waren.
Die Polizei rückte aus, nachdem Schüsse gemeldet worden waren.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zwei Personen schießen mit Pistolen: Diese Meldung löste bei Etsdorf im Bezirk Krems einen Polizeieinsatz aus. Als sich die Beamten näherten, liefen zwei Burschen davon. Die Polizisten stellten die beiden – sie hatten mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen.

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Schüsse östlich des Ortsgebiets von Etsdorf riefen vor wenigen Tagen die Polizei auf den Plan. Zwei Personen sollen dort mit Pistolen schießen. Eine Streife fuhr zum gemeldeten Schauplatz, auch die Schnelle Interventionsgruppe wurde verständigt.

Als sich die ersten Beamten näherten, gaben zwei Burschen Fersengeld. Allerdings kamen sie nicht weit: Die Polizisten konnten die beiden stellen. Es handelte sich um einen 14- und einen 18-Jährigen aus der Region.

Mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen hatten. Laut Polizei durfte der 18-Jährige eine solche Waffe besitzen, der 14-Jährige hingegen nicht.

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