Keine ÖVP-Vorschläge? „Das ist schlichtweg falsch“

Besonders problematisch ist aus Sicht der Volkspartei, dass die Koalition aus KPÖ und Grünen bisher keinen langfristigen Konsolidierungspfad vorgelegt hat. Stattdessen gibt es eine Aneinanderreihung einzelner Maßnahmen wie die Erhöhung der Parkgebühren, dem Kürzen beim Sportsponsoring und dem Aus für die Altstadtbim. Hopper: „Das eigentliche Problem ist nicht, dass der Opposition die Ideen fehlen. Das Problem ist, dass der Koalition der Reformwille fehlt.“