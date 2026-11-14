Wie Kranebitten seine Soldatenstadt bekam

Ein Spottvers an einer Spindtür erzählt vom Kasernenalltag in Kranebitten. Pläne und Modelle zeigen, wie Peter Paul Pontiller und Peter Swienty die „Soldatenstadt“ entwarfen. Die Schau „Kasernengeschichten“ eröffnet am 19. November um 18 Uhr im Tiroler Kaiserjägermuseum am Bergisel.
Den folgenden Zweizeiler von der Innenseite einer Spindtür in der Standschützenkaserne hat das Innsbrucker Stadtarchiv überliefert: „Jesus hat zwar viel gelitten ... doch er war noch nie in Kranebitten.“ Eine „historische Stunde in der Militärgeschichte des Landes“ nannte Tirols Militärkommandant Winfried Mathis hingegen den Spatenstich am 4. November 1982. In der aufgelassenen Schottergrube sollte die Standschützenkaserne für 800 Soldaten entstehen.
Vier Flügel für den Alltag des Soldatenlebens
Im Kalten Krieg wollte das Bundesheer Rekruten näher an ihren Wohnorten ausbilden. Peter Paul Pontiller und Peter Swienty entwickelten ab 1976 dafür einen Kasernentyp, der sich an mehreren Orten einsetzen ließ. Die „Wehrmilliarde“ von 1978 ermöglichte die Neubauten. Von der zentralen Halle jedes Kreuzbaus führten kurze Wege zu den Schlaf-, Lehr- und Aufenthaltsräumen. Mit Speisesaal, Sporthalle und Antreteplatz wurde daraus die „Soldatenstadt“. Die Frage, wo Menschen einander begegnen, beschäftigte die beiden auch im Wohnbau. In der Innsbrucker Ulfiswiese verbanden überdachte Wohngassen und Laubengänge die Häuser.
Grüne Dächer am Hang der Nordkette
Das Grundstück in Kranebitten erhielt der Bund im Tausch gegen die innerstädtischen Areale der Fenner- und der Dankl-Kaserne. Vier Kreuzbauten entstanden am Hang der Nordkette. Weil der Platz knapp war, entwarf Ernst Hiesmayr, Architekt des Wiener Juridicums, Kommandogebäude und Sporthalle eigens für den Standort. Bei der Eröffnung am 16. Mai 1986 waren die Dächer begrünt, der Sportplatz lag über den Garagen. Auf den Freiflächen wurden rund 24.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Laut Nationalratsprotokoll waren die Erdwärmekollektoren bereits verlegt, als das Gesamtprojekt aufgegeben wurde.
Am Bergisel sind Baupläne und Modelle ebenso zu sehen wie Alltagsgegenstände und persönliche Erinnerungsstücke. Die zeitgeschichtliche Sonderausstellung „Kasernengeschichten“ wird am Donnerstag, den 19. November 2026, um 18 Uhr im Tiroler Kaiserjägermuseum eröffnet.
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