Wie Kranebitten seine Soldatenstadt bekam

Grüne Dächer am Hang der Nordkette

Das Grundstück in Kranebitten erhielt der Bund im Tausch gegen die innerstädtischen Areale der Fenner- und der Dankl-Kaserne. Vier Kreuzbauten entstanden am Hang der Nordkette. Weil der Platz knapp war, entwarf Ernst Hiesmayr, Architekt des Wiener Juridicums, Kommandogebäude und Sporthalle eigens für den Standort. Bei der Eröffnung am 16. Mai 1986 waren die Dächer begrünt, der Sportplatz lag über den Garagen. Auf den Freiflächen wurden rund 24.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Laut Nationalratsprotokoll waren die Erdwärmekollektoren bereits verlegt, als das Gesamtprojekt aufgegeben wurde.