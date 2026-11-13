Wo im Waldviertel die Wasserwelt lockt

Spatenstich für ein Projekt, das viele Gäste in die Region locken soll: 2028 findet die Niederösterreichische Landesausstellung rund um die prägende Rolle des Wassers im nördlichen Waldviertel statt. Mit dem Spatenstich beim Palmenhaus Gmünd wurde nun der Startschuss für die baulichen Maßnahmen gegeben. Die denkmalgeschützte historische Anlage soll von 18. März bis 5. November 2028 als zentraler Ausstellungsort fungieren. Elf Millionen Euro fließen nun in den Aus- und Umbau. Dabei wird das bestehende Palmenhaus saniert und durch einen Zubau erweitert.