Wo im Waldviertel die Wasserwelt lockt

Spatenstich: Gmünd und neun weitere Gemeinden richten 2028 die Landesausstellung aus, jetzt wird fleißig gebaut.
Spatenstich für ein Projekt, das viele Gäste in die Region locken soll: 2028 findet die Niederösterreichische Landesausstellung rund um die prägende Rolle des Wassers im nördlichen Waldviertel statt. Mit dem Spatenstich beim Palmenhaus Gmünd wurde nun der Startschuss für die baulichen Maßnahmen gegeben. Die denkmalgeschützte historische Anlage soll von 18. März bis 5. November 2028 als zentraler Ausstellungsort fungieren. Elf Millionen Euro fließen nun in den Aus- und Umbau. Dabei wird das bestehende Palmenhaus saniert und durch einen Zubau erweitert.
Doch das Projekt hat einen viel größeren Radius: Die ganze Region beteiligt sich an der Landesausstellung. Von Litschau bis Groß Gerungs entsteht in den Bezirken Gmünd und Zwettl ein gemeinsamer Auftritt über Gemeindegrenzen hinweg und schafft neue Perspektiven. Die NÖ Landesausstellung wird somit zum gemeinsamen Projekt und zum Schaufenster für die Besonderheiten und Stärken des Waldviertels.
„Mit der Landesausstellung wollen wir noch mehr Menschen für diese Region begeistern und wichtige Impulse für Tourismus und Wirtschaft setzen. Gleichzeitig bietet sich die Chance, Gmünd als Brücke zwischen Wien, Prag und der Kulturhauptstadt Budweis 2028 weiter zu stärken“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern vor Ort.
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