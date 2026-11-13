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Feier in Seefeld

Qualität und Perfektion in neu eröffnetem Chalet

Tirol
13.11.2026 13:00
Eröffneten das neue Chalet im Alpin Resort Sacher in Seefeld: Gastgeberin Elisabeth Gürtler und ...
Eröffneten das neue Chalet im Alpin Resort Sacher in Seefeld: Gastgeberin Elisabeth Gürtler und LH Anton Mattle.(Bild: Recka Hammann)
Porträt von Recka Hammann
Von Recka Hammann

Elisabeth Gürtler lockte eine honorige Gästeschar in ihr Chalet in Seefeld. Die offizielle Eröffnung übernahm Landeshauptmann Anton Mattle. Er würdigte Gürtler für ihre Qualität und Perfektion.

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Wenn Elisabeth Gürtler zur Eröffnung lädt, lässt sich die Prominenz nicht lange bitten. Am Martinstag wurde in Seefeld im Park des Sacher Resorts ihr neues Chalet feierlich seiner Bestimmung übergeben. Für die Grande Dame der österreichischen Hotellerie war die Eröffnung auch eine Herzensangelegenheit.

Seefeld sei seit ihrer Kindheit ein Stück Heimat, erklärte die Gastgeberin, die fest an den Zauber persönlicher Begegnungen glaubt. Die offizielle Eröffnung übernahm Landeshauptmann Anton Mattle, der Gürtlers Leidenschaft für Qualität und Perfektion würdigte.

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Promis sorgten für Glanz
Bei Tisch ging es unter dem Motto „Seefeld – Wien – Salzburg“ einmal quer durch Österreich, von der Leutascher Lachsforelle über Wiener Tafelspitz bis zu Mozartknödeln. Für gesellschaftlichen Glanz sorgten u.a. Skisprung-Olympiasieger Gregor Schlierenzauer, Ski-Weltmeisterin Alexan-dra Meissnitzer, Kammersängerin Ildikó Raimondi und die nächste Generation der Sacher-Familie mit Alexandra und Matthias Winkler sowie Georg Gürtler mit Ehefrau Eva.

Beide Paare verbindet mit Seefeld übrigens eine romantische Erinnerung: Sie gaben sich einst in der Region das Jawort.

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