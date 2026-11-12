The “child abductor” is almost always a false alarm

As reported, Andreas Peterlechner (SPÖ) had been handing out bags containing reflective strips, a coloring book, crayons, and candy to elementary school students at a bus stop as part of the “Safe Way to School” campaign. When the elementary school principal learned that a stranger had offered candy to the children, she alerted the police, who fortunately cleared up the “incident” quickly.

After the traffic safety training, it’s time to get started

Reports of suspicious strangers approaching schoolchildren are a recurring theme in local news coverage: About two weeks after the police conduct their traffic safety training, such reports tend to increase. Parent associations and schools issue warnings via WhatsApp and other apps. Yet in Austrian criminal history, the abduction of Natascha Kampusch is virtually the only such case—albeit a terrible one.