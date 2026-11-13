Nach wilder Abzocke wird Tankstelle nun abgerissen

Hunderte Verkehrsteilnehmer wurden dort zur Kasse gebeten, jetzt wird sie abgerissen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis März dauern.
Die Abzocke hat ein Ende: Jene umstrittene Tankstelle in Wöllersdorf im Bezirk Wiener Neustadt, die unzählige Menschen um viel Geld brachte, soll nun abgerissen werden. Zuvor wurden die Lenker, wie berichtet, reihenweise durch Besitzstörungsklagen zur Kasse gebeten.
Abbrucharbeiten beginnen bald
Nach Hunderten Klagsdrohungen, Anwaltsbriefen und Geldforderungen ist nun endgültig Schluss. Bereits in wenigen Tagen werde damit begonnen, die Tankstelle verschwinden zu lassen, die Abrissarbeiten samt fach und umweltgerechter Entsorgung in Summe rund 200.000 Euro verschlingen. Die Tanks müssen komplett entleert und ausgegraben sowie Leitungen entfernt werden. Im März könnte der langwierige Arbeitsprozess abgeschlossen sein.
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