Nach wilder Abzocke wird Tankstelle nun abgerissen

Abbrucharbeiten beginnen bald

Nach Hunderten Klagsdrohungen, Anwaltsbriefen und Geldforderungen ist nun endgültig Schluss. Bereits in wenigen Tagen werde damit begonnen, die Tankstelle verschwinden zu lassen, die Abrissarbeiten samt fach und umweltgerechter Entsorgung in Summe rund 200.000 Euro verschlingen. Die Tanks müssen komplett entleert und ausgegraben sowie Leitungen entfernt werden. Im März könnte der langwierige Arbeitsprozess abgeschlossen sein.