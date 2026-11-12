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Lichterpark Lumagica

Im fünften Jahr eine weihnachtliche Premiere

Steiermark
12.11.2026 19:47
Für leuchtende Augen sorgt auch heuer wieder der Lumagica-Lichterpark am Murhof bei Frohnleiten.
Für leuchtende Augen sorgt auch heuer wieder der Lumagica-Lichterpark am Murhof bei Frohnleiten.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die magische Lichtershow Lumagica öffnet von 13. November bis 10. Jänner wieder ihre Pforten. Heuer weihnachtet es erstmals am Murhof in Frohnleiten.

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Die Zahlen sprechen für sich: In den vergangenen vier Jahren strömten rund 500.000 Besucher in den magischen Lichterpark von Lumagica am Murhof in Frohnleiten. präsentiert von der „Krone“. Und für die heute startende fünfte Auflage kann man mit einer Premiere aufwarten: „Erstmals wird’s wirklich weihnachtlich“, sagt Veranstalterin Astrid Perna-Benzinger (Ivents).

Donnerstagabend fand bei mäßigem Wetter die offizielle Eröffnung statt. Mit dabei waren u. a. ...
Donnerstagabend fand bei mäßigem Wetter die offizielle Eröffnung statt. Mit dabei waren u. a. Johannes Wagner, Susanne Haubenhofer, Titina Probst, Astrid Perna-Benzinger, Markus Lientscher, Gary Stangl (v. li.).(Bild: Jürgen Fuchs)
Hand in Hand durchs Märchenland: Es geht wieder los!
Hand in Hand durchs Märchenland: Es geht wieder los!(Bild: Jürgen Fuchs)
Der Rundweg ist etwa zwei Kilometer lang.
Der Rundweg ist etwa zwei Kilometer lang.(Bild: Jürgen Fuchs)
Tausende Lämpchen schmücken die Attraktionen.
Tausende Lämpchen schmücken die Attraktionen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Es gibt viele fantasievolle Figuren zu bestaunen, die als märchenhafte Fotomotive dienen.
Es gibt viele fantasievolle Figuren zu bestaunen, die als märchenhafte Fotomotive dienen.(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)

Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg wird nämlich das magische Märchen des Nussknackers erzählt. Mehr als 1000 leuchtende Figuren führen die großen und kleinen Besucher durch diese zauberhafte Geschichte. „Viele unserer Stationen sind interaktiv – ein spezielles Highlight wird sicher der Spiegeltunnel“, ist Perna-Benzinger überzeugt. Sie ist es, die sich sich gemeinsam mit Mischa Anton (MK Illumination) jedes Jahr ein neues Thema für eine zauberhafte Welt am Murhof einfallen lässt.

Vom Nussknacker zeigten sich die Gäste bei der gestrigen offiziellen Eröffnung jedenfalls trotz Regenwetters begeistert. Mit leuchtenden Augen dabei: Die Murhof-Hausherren Klaus Geyrhofer und Gary Stangl, Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner, Tourismus-Ladies Susanne Haubenhofer und Sylvia Loidolt sowie Markus Lientscher (Ivents).



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