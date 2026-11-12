Im fünften Jahr eine weihnachtliche Premiere

Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg wird nämlich das magische Märchen des Nussknackers erzählt. Mehr als 1000 leuchtende Figuren führen die großen und kleinen Besucher durch diese zauberhafte Geschichte. „Viele unserer Stationen sind interaktiv – ein spezielles Highlight wird sicher der Spiegeltunnel“, ist Perna-Benzinger überzeugt. Sie ist es, die sich sich gemeinsam mit Mischa Anton (MK Illumination) jedes Jahr ein neues Thema für eine zauberhafte Welt am Murhof einfallen lässt.