Wieso Kater „Molly“ einen BH-Träger verschluckte

Molly ist leider kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten haben Tierärzte von Tierschutz Austria zahlreiche ungewöhnliche Gegenstände aus den Verdauungstrakten ihrer Patienten entfernt. Neben BH-Trägern waren darunter unter anderem der Kopf einer Spielzeugschlange, Cent-Münzen, Rolloschnüre, Kondome und sogar ein Löffel. „Molly hatte Glück. Viele andere Tiere haben dieses Glück nicht“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Mangelhafte Ernährung

Doch warum fressen Tiere überhaupt Dinge, die eigentlich nichts in ihrem Magen verloren haben? Dahinter kann das sogenannte „Pica-Syndrom“ stecken. Betroffene Tiere knabbern nicht nur an Plastik, Stoff oder Schnüren, sondern verschlucken diese mitunter sogar. Ein möglicher Auslöser: Nährstoffmangel. Fehlen dem Körper wichtige Mineralstoffe wie Eisen oder Zink, möchte sich der Körper auf eine andere Weise den Nährstoff holen.