Wieso Kater „Molly“ einen BH-Träger verschluckte

Ein BH-Träger, Cent-Münzen oder sogar ein Löffel: Immer wieder müssen Tierärzte von Tierschutz Austria gefährliche Fremdkörper aus den Mägen ihrer tierischen Patienten entfernen.
Es war ein großer Schock für seine Besitzer: Der zweijährige Kater „Molly“ hatte einen durchsichtigen BH-Träger verschluckt und musste deshalb operiert werden. Glücklicherweise hat er den Eingriff gut überstanden und erholt sich mittlerweile im Katzenhaus von Tierschutz Austria. „Sein Zustand ist stabil“.
Molly ist leider kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten haben Tierärzte von Tierschutz Austria zahlreiche ungewöhnliche Gegenstände aus den Verdauungstrakten ihrer Patienten entfernt. Neben BH-Trägern waren darunter unter anderem der Kopf einer Spielzeugschlange, Cent-Münzen, Rolloschnüre, Kondome und sogar ein Löffel. „Molly hatte Glück. Viele andere Tiere haben dieses Glück nicht“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.
Mangelhafte Ernährung
Doch warum fressen Tiere überhaupt Dinge, die eigentlich nichts in ihrem Magen verloren haben? Dahinter kann das sogenannte „Pica-Syndrom“ stecken. Betroffene Tiere knabbern nicht nur an Plastik, Stoff oder Schnüren, sondern verschlucken diese mitunter sogar. Ein möglicher Auslöser: Nährstoffmangel. Fehlen dem Körper wichtige Mineralstoffe wie Eisen oder Zink, möchte sich der Körper auf eine andere Weise den Nährstoff holen.
Die Ursachen gehen aber über das „Pica-Syndrom“ hinaus: Langeweile, Stress, Verhaltensauffälligkeiten oder auch gesundheitliche Probleme können eine Rolle spielen. Besonders gefährlich wird es, wenn die verschluckten Gegenstände im Magen-Darm-Trakt stecken bleiben oder innere Verletzungen verursachen. Darmverschlüsse sind gefährlich und müssen sofort behandelt werden vom Tierarzt. Tierschutz Austria appelliert daher an Tierhalter, bei Verdacht auf einen verschluckten Fremdkörper rasch eine tierärztliche Abklärung vornehmen zu lassen. „Je früher interveniert wird, desto besser sind die Heilungschancen“.
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