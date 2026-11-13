Goldenes Lärchenkleid an steirischer Grenze

Mit der Murtalbahn geht's über Murau nach Tamsweg und dann rauf auf den beliebten Lasaberg – begleiten wir Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti auf einen herbstlichen Abstecher in die Murberge.
Nur wenige Hundert Meter von der steirischen Landesgrenze entfernt liegt der Lasaberg in den Murbergen. Von Predlitz und Einach in der Steiermark sowie von Tamsweg führen mehrere Wanderwege auf den Gipfel, die sich auch zu einer wunderschönen Überschreitung verbinden lassen. Besonders im Herbst prägen die gelb gefärbten Lärchenwälder das Landschaftsbild entlang des Aufstiegs, bevor sich von der flachen Gipfelkuppe ein Rundblick auf die umliegenden Gebirgsgruppen eröffnet. Im Westen liegen die Hohen Tauern mit Hafner und Hochalmspitze, während im Norden Hochgolling und Preber als markante Gipfel zu erkennen sind. Richtung Süden erstrecken sich die Höhenzüge der Nockberge.
Neben den landschaftlichen Eindrücken bietet der Lasaberg auch einen kulturgeschichtlichen Bezug.
Sein Name geht auf das slawische Wort „Lasa(ch)“ für Rodung zurück und weist auf eine landwirtschaftliche Nutzung bereits im frühen Mittelalter hin.
Fazit: ein lohnendes Spätherbst-Wanderziel mit Überschreitungsmöglichkeit.
Wir starten in Tamsweg und gehen über den Marktplatz zum Alten Klostergarten. Nun halten wir uns in südöstlicher Richtung und folgen dem Lasabergweg. Die nächsten 3,5 Kilometer geht es auf einer teils aussichtsreichen Asphaltstraße bergauf bis zum Wanderparkplatz. Kurz darauf passieren wir die Langer-Kapelle und den höchstgelegenen Bauernhof am Lasaberg.
Anschließend wandern wir auf Forststraßen und Steigen durch den Wald. Mit zunehmender Höhe erreichen wir lichte Lärchenbestände und kommen an Holzhütten und Rastplätzen vorbei, bevor wir zum weitläufigen Gipfelbereich und dem Lasaberg (1935 m) gelangen.
Der Rückweg erfolgt entlang der Aufstiegsroute.
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