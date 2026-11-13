Goldenes Lärchenkleid an steirischer Grenze

Nur wenige Hundert Meter von der steirischen Landesgrenze entfernt liegt der Lasaberg in den Murbergen. Von Predlitz und Einach in der Steiermark sowie von Tamsweg führen mehrere Wanderwege auf den Gipfel, die sich auch zu einer wunderschönen Überschreitung verbinden lassen. Besonders im Herbst prägen die gelb gefärbten Lärchenwälder das Landschaftsbild entlang des Aufstiegs, bevor sich von der flachen Gipfelkuppe ein Rundblick auf die umliegenden Gebirgsgruppen eröffnet. Im Westen liegen die Hohen Tauern mit Hafner und Hochalmspitze, während im Norden Hochgolling und Preber als markante Gipfel zu erkennen sind. Richtung Süden erstrecken sich die Höhenzüge der Nockberge.