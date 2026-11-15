Kulturgenuss direkt vor der Haustür! Ob Theater, Musik, Kunst oder Lesungen – Liesing begeistert mit einem vielfältigen Programm für Jung und Alt. Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen machen den 23. Bezirk zu einem lebendigen Treffpunkt für Kunst- und Kulturbegeisterte.
Wer Kunst und Kultur erleben möchte, muss längst nicht mehr in die Wiener Innenstadt fahren. In Liesing hat sich in den vergangenen Jahren eine lebendige Kulturlandschaft entwickelt, die mit einem breiten Angebot für alle Altersgruppen überzeugt. Zahlreiche Kulturvereine, Initiativen, Theatergruppen und engagierte Künstlerinnen und Künstler tragen dazu bei, dass der 23. Bezirk heute ein abwechslungsreiches Kulturprogramm bietet. Unterstützt wird dieses Engagement durch die Kulturförderung des Bezirks, die viele Projekte und Veranstaltungen erst ermöglicht.
Kultur bringt Menschen zusammen und eröffnet neue Blickwinkel. Dank der Kulturförderung können wir in Liesing ein vielfältiges Angebot erlebbar machen.
Gerald Bischof, Bezirksvorsteher
Zahlreiche Kulturinitiativen im Bezirk
Liesing verfügt über eine lebendige Kulturszene mit zahlreichen engagierten Einrichtungen und Vereinen. Das Kulturankerzentrum F23, der Genussspiegel, das Bezirksmuseum sowie das Kugel Kulturgelände in Inzersdorf bieten das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm. Ein beliebter Fixpunkt ist zudem mittlerweile der Kultursommer Wien und das Liesinger Frühlingsfest im Stadtpark Atzgersdorf, das mit Musik, Mitmachprogrammen und Familienunterhaltung Jahr für Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht.
Auch die Theaterlandschaft ist vielfältig: Vom Jungen Theater Liesing über das Theater im Gemeindebau bis hin zu Gastspielen des Theater Heuschreck, Lastkrafttheaters, Beserlparktheaters und des Theatervereins Spieler kommen Aufführungen direkt zu den Menschen nach Liesing. Darüber hinaus hat sich Rodaun mit seinen Theaterstücken vor der imposanten Kulisse der Bergkirche und Veranstaltungen wie „Rock Rodaun“ im Sommer als weiterer Kulturstandort etabliert.
Kunst und Begegnung in der VHS Liesing
Auch in der Volkshochschule Liesing gibt es immer wieder beliebte Veranstaltungen. Außerdem wurde gemeinsam mit der renommierten „kleinen galerie“ der KunstSalon23 ins Leben gerufen. Hier können Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt zeitgenössische Kunst erleben, die sonst häufig nur in Wiener Innenstadtgalerien zu sehen ist.
Lesungen in besonderem Ambiente
Literaturfreundinnen und Literaturfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Dabei dient die Tischlerei Holzträume als außergewöhnlicher Veranstaltungsort. Organisiert von der Bücherei Lesezeit sind dort regelmäßig prominente Autorinnen und Autoren sowie bekannte Persönlichkeiten zu Gast, die in dieser besonderen Atmosphäre aus ihren Werken lesen und zum Austausch einladen.
Kultur lebt in Liesing
All das zeigt, das Kulturprogramm in Liesing ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas Passendes. Weitere Informationen zu Veranstaltungen finden Sie unter wien.gv.at/liesing/#veranstaltungen
Das Team der Bezirksvorstehung Liesing steht für Fragen rund um die Liesinger Kultur und andere Anliegen gerne zur Verfügung: 01-4000/23111 oder post@bv23.wien.gv.at
Feminale: Wissen, Gesundheit und gesellschaftlicher Dialog
Kultur bedeutet in Liesing nicht nur Kunst und Unterhaltung, sondern auch Bildung, Austausch und gesellschaftliche Diskussion. Ein Beispiel dafür ist der Vortrag über Frauengesundheit im Rahmen der FEMinale am 30.11. um 18:00 Uhr im Liesinger Amtshaus!
Im Rahmen dieser Initiative laden Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser und Bezirksvorsteher Gerald Bischof zu einem Vortrag der renommierten Endokrinologin Univ.-Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer ein. Unter dem Titel „Gendermedizin und Frauengesundheit“ werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in Medizin und Gesundheitsversorgung verständlich vermittelt.
Die Veranstaltung bietet eine wertvolle Gelegenheit näheres zum Thema Gendermedizin zu erfahren.
Liesing im Advent erleben
Auch in der Vorweihnachtszeit zeigt sich Liesing von seiner kulturellen Seite: Stimmungsvolle Adventmärkte, festliche Konzerte, Lesungen und liebevoll gestaltete Kinderprogramme laden zum Genießen und Mitfeiern ein. Ob beim Liesinger Weihnachtskunstmarkt, beim Waldorf Advent Basar in Mauer oder bei den zahlreichen Weihnachtsveranstaltungen im Bezirk – hier kommt die ganze Familie in Adventstimmung.
Liesinger Weihnachtskunstmarkt
Waldorf Advent Basar
Freitag 17.00 bis 22.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr
Maurer Schlössl / Rudolf-Steiner-Schule, Endresstraße 100
Charitypunsch
Freitag, 27.11.2026, Freitag, 4.12.2026, Samstag, 5.12.2026, Mittwoch, 9.12.2026, Donnerstag, 10.12.2026, Freitag, 11.12.2026, Samstag, 12.12., Freitag, 18.12.2026
Gasthaus Koci - Innenhof, Draschestraße 81
„Weihnachten im Hof“ -Benefiz Weihnachtsmarkt
Samstag 13.00 bis 21.00 Uhr und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr
Hundeweihnachtsmarkt
Die Sterntaler – Musikalisches Mitmachtheater für Kinder
Mittwoch, 2.12.2026, 10.00 Uhr
VHS Liesing, 23., Liesinger Platz 3
Lesung „Herlicek im Advent“
Donnerstag, 3.12.2026, 19.00 Uhr
Café GenussSpiegel, 23., Levasseurgasse 19
Der Nikolo kommt nach Mauer
Freitag, 4.12.2026, 14.00 bis 15.00 Uhr
Adventlesungen„Leise rieselt der Schmäh“
Freitag, 4.12. und Samstag, 5.12.2026
4 Vorstellungen um 15.00 und 17.30 Uhr
VHS Mauer, Speisinger Straße 256
Weihnachtskonzert des Ensembles CHESS
Sonntag, 13.12.2026, 16.00 Uhr
Pfarrkirche Wohnpark Alterlaa, Anton-Baumgartner-Straße 44
Liesinger Weihnachtskonzert
Sonntag, 20.12.2026, 15.00 Uhr
F23 - Gastgebgasse 4
Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Kurzfristige Änderungen bzw. Absagen sind bei allen Veranstaltungen möglich.