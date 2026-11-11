Arbeiter stürzt drei Meter ab: Schwer verletzt

Fataler Arbeitsunfall in Lienz in Osttirol am Mittwoch! Ein einheimischer Arbeiter (53) stürzte von einer Arbeitsbühne drei Meter ab. Beim Aufprall auf dem Betonboden zog er sich schwere Verletzungen zu.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 9.30 Uhr. Der 53-Jährige befand sich in einer Firma in Lienz in einer Montagehalle auf einer Arbeitsbühne. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Arbeiter drei Meter auf den darunter befindlichen Betonboden ab.
Mit Rettung ins Krankenhaus
„Der 53-Jährige verletzte sich dabei schwer, nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert“, heißt es von einer Sprecherin der Polizei.
Hinweise auf ein Fremdverschulden würde nicht vorliegen, heißt es abschließend.
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