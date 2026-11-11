Tirol: Crash im Frühverkehr fordert Rettungskräfte

Gekracht hat es am Mittwoch im Frühverkehr im Westen der Tiroler Landeshauptstadt. Bei der Kreuzung Völser Straße/Götzner Straße kollidierten zwei Pkw miteinander. Für eine Person endete der Crash mit der Einlieferung ins Krankenhaus.
Ereignet hat sich der Unfall laut ersten Informationen der Polizei um 7.45 Uhr. Ort des Geschehens war die Kreuzung Völser Straße/Götzner Straße am westlichen Stadtrand von Innsbruck. Der genaue Unfallhergang sowie die Identität der Beteiligten ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Crash forderte eine verletzte Person
„Eine Person wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die andere Person dürfte unverletzt geblieben sein, zumindest lehnte sie eine Einlieferung in das Krankenhaus ab“, heißt es von einer Pressesprecherin der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
Im Einsatz standen das Rote Kreuz Innsbruck, eine Streife der Polizei sowie die Straßenmeisterei.
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