Tirol: Crash im Frühverkehr fordert Rettungskräfte

Crash forderte eine verletzte Person

„Eine Person wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die andere Person dürfte unverletzt geblieben sein, zumindest lehnte sie eine Einlieferung in das Krankenhaus ab“, heißt es von einer Pressesprecherin der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.