Warum „TU-PRE-WO2?“

Zur Geschichte der Duckhüttler-Gilde: Sie wurde 2005 gegründet und bezieht sich in ihrem Namen und im NÖ Waldfürstenpaar (statt NÖ Landesprinzenpaar) auf die lokalen historischen Traditionen von Pressbaum im Wienerwald. Die Duckhüttler Gilde Pressbaum hat nun sozusagen den „Vorsitz“ der 38 NÖ Faschingsgilden in der Faschings-Saison 2027 übernommen. Daraus resultiert auch die Funktion von Pressbaum als NÖ Landes-Narren-Hauptstadt im Fasching 2027.