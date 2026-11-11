11.11 Uhr: Pressbaum ist Landes-Narren-Hauptstadt

Am 11. November um 11.11 Uhr war es soweit: Pressbaum in Wienerwald wurde zur „Landes-Narren-Hauptstadt“. Damit übernimmt das Landes-Waldfürstenpaar Barbara I. und Christian I. die närrische Regentschaft. Mit dabei ist heuer auch eine junge Prinzessin...
Das 52. „NÖ Landes-Narrenwecken“ ging heute in Pressbaum über die bunte Bühne. Dort feierte man in der heurigen Landes-Narren-Hauptstadt auch gleichzeitig das 22-Jahre-Jubiläum der Duckhütttler Gilde.
Somit hat das NÖ Landes-Waldfürstenpaar Barbara I. und Christian I. die närrische Regentschaft für die Faschings-Saison 2027 übernommen.
Im bürgerlichen Leben ist Waldfürstin „Barbara I. von Großspitalien“ im Gesundheitsdienst tätig, Waldfürst „Christian I. von Sesselberg zu Pressbaum“ fungiert als Verkaufsleiter.
Aushängeschild des Faschings
Die beiden werden landesweit das Aushängeschild des heimischen Faschings in der Saison 2027 sein und gemeinsam mit der Landespräsidentin Manuela Holakovsky vom NÖ Bund österreichischer Faschingsgilden zahlreiche närrische Veranstaltungen in Niederösterreich besuchen. Auch die Tochter von Waldfürstin Barbara I., Prinzessin Lea I., wird mit dabei sein, sie ist in der Garde der Duckhüttler Gilde Pressbaum engagiert.
„Barbara I. von Großspitalien“ und „Christian I. von Sesselberg zu Pressbaum“ jubilierten heute beim großen Fest ebenso mit wie Landtagspräsident Carlo Wilfing, Landes-Gildenpräsidentin Manuela Holakovsky, ihr „Vize“ Alfi Noe sowie Pfarrer Johann Georg Herberstein, LAbg.Doris Schmidl und der Bürgermeister von Pressbaum Josef Rothensteiner.
Und es geht lange weiter: Denn beim traditionellen NÖ Landes-Narrenwecken werden eigentlich die Vorbereitungen für den Fasching 2027 gestartet, der eigentliche Faschingsbeginn ist ja der 7.Jänner 2027.
Warum „TU-PRE-WO2?“
Zur Geschichte der Duckhüttler-Gilde: Sie wurde 2005 gegründet und bezieht sich in ihrem Namen und im NÖ Waldfürstenpaar (statt NÖ Landesprinzenpaar) auf die lokalen historischen Traditionen von Pressbaum im Wienerwald. Die Duckhüttler Gilde Pressbaum hat nun sozusagen den „Vorsitz“ der 38 NÖ Faschingsgilden in der Faschings-Saison 2027 übernommen. Daraus resultiert auch die Funktion von Pressbaum als NÖ Landes-Narren-Hauptstadt im Fasching 2027.
Übrigens bereits zum zweiten Mal seit der Gründung der Faschingsgilde im Jahr 2005. Der Gildenruf der Duckhüttler Gilde lautet „TU-PRE-WO2“ und bezieht sich auf Tullnerbach, Pressbaum und Wolfsgraben.
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