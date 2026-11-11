After a Loss of Millions
Three Politicians Step Down from Airport Supervisory Board
A total of five board members are stepping down from the supervisory board of Linz Airport, including three politicians. Meanwhile, Airport-GmbH is posting losses for the sixth consecutive year: The 2025 annual financial statements show a deficit of just over two million euros.
A major reshuffle is underway on the Linz Airport supervisory board: Because the city of Linz, as reported, is selling its shares in the airport to the state of Upper Austria, the three city representatives (SPÖ Mayor Dietmar Prammer, Eveline Pupeter, and Albert Laimighofer) officially stepped down from the board on Wednesday.
Markus Achleitner (ÖVP) will be replaced as State Councilor for Economic Affairs on Thursday and will therefore also leave the airport’s supervisory board. Provincial Councilor for Infrastructure Günther Steinkellner (FPÖ) will also step down from his position as part of the restructuring of ownership. This leaves only four of the original nine supervisory board members for the time being.
Balanced Budget Not Expected Until 2031 at the Earliest
The board is set to be downsized overall, but the supervisory board will not run out of work. According to the commercial register, the airport posted a loss of just over two million euros last year, as the “OÖN” first reported. In 2024, the loss had been even significantly larger, at just under eleven million euros. According to the plan of the airport’s new managing director, breaking even will not be possible until 2031 at the earliest—provided this forecast holds true despite the war in Iran.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.