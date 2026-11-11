Three Politicians Step Down from Airport Supervisory Board

Balanced Budget Not Expected Until 2031 at the Earliest

The board is set to be downsized overall, but the supervisory board will not run out of work. According to the commercial register, the airport posted a loss of just over two million euros last year, as the “OÖN” first reported. In 2024, the loss had been even significantly larger, at just under eleven million euros. According to the plan of the airport’s new managing director, breaking even will not be possible until 2031 at the earliest—provided this forecast holds true despite the war in Iran.