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After a Loss of Millions

Three Politicians Step Down from Airport Supervisory Board

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11.11.2026 13:30
The Linz Airport posted a loss of more than two million euros last year.
The Linz Airport posted a loss of more than two million euros last year.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

A total of five board members are stepping down from the supervisory board of Linz Airport, including three politicians. Meanwhile, Airport-GmbH is posting losses for the sixth consecutive year: The 2025 annual financial statements show a deficit of just over two million euros.

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A major reshuffle is underway on the Linz Airport supervisory board: Because the city of Linz, as reported, is selling its shares in the airport to the state of Upper Austria, the three city representatives (SPÖ Mayor Dietmar Prammer, Eveline Pupeter, and Albert Laimighofer) officially stepped down from the board on Wednesday.

Markus Achleitner (ÖVP) will be replaced as State Councilor for Economic Affairs on Thursday and will therefore also leave the airport’s supervisory board. Provincial Councilor for Infrastructure Günther Steinkellner (FPÖ) will also step down from his position as part of the restructuring of ownership. This leaves only four of the original nine supervisory board members for the time being.

Balanced Budget Not Expected Until 2031 at the Earliest
The board is set to be downsized overall, but the supervisory board will not run out of work. According to the commercial register, the airport posted a loss of just over two million euros last year, as the “OÖN” first reported. In 2024, the loss had been even significantly larger, at just under eleven million euros. According to the plan of the airport’s new managing director, breaking even will not be possible until 2031 at the earliest—provided this forecast holds true despite the war in Iran.

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