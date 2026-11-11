Stadtseilbahn in Innsbruck hätte großes Potenzial

Mit der Seilbahn in rund 18 Minuten vom Innsbrucker Hauptbahnhof bis zur Talstation Patscherkofel. Studien im Auftrag des Landes zeigen: Eine solche Stadtseilbahn wäre grundsätzlich machbar und hätte als Ergänzung zum bestehenden öffentlichen Verkehr Potenzial.
Nach einer ersten Machbarkeitsstudie hat das Land eine weitere vertiefende Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Eine Befragung von rund 3700 Menschen in Innsbruck und im östlichen Mittelgebirge zeigt dabei: Die Idee stößt auf Interesse. Rund 70 Prozent halten eine Stadtseilbahn für sinnvoll, etwa ein Drittel würde sie für ihre Wege regelmäßig nutzen.
Das würde wiederum zu einer Reduktion des Verkehrs auf den Straßen führen.
Wenn wir Verkehr lenken wollen, darf es auch keine Denk- und Ideenverbote geben.
Verkehrslandesrat René Zumtobel
Bild: Christof Birbaumer
Studie lediglich als Grundlage
Das Land hat mit den beiden Studien erste Datengrundlagen geschaffen. Eine Entscheidung über einen möglichen Bau ist damit nicht verbunden. Fragen zur Anbindung, der genauen Ausführung und Kosten wurden nicht abschließend untersucht. „Die dargelegten Fakten bieten eine transparente Grundlage dafür, ob die Idee weiterverfolgt werden soll“, erklärt Verkehrslandesrat René Zumtobel: „Wenn wir Verkehr lenken wollen, darf es auch keine Denk- und Ideenverbote geben.“
Alle weiteren Schritte würden an den Gemeinden liegen.
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