Stadtseilbahn in Innsbruck hätte großes Potenzial

Studie lediglich als Grundlage

Das Land hat mit den beiden Studien erste Datengrundlagen geschaffen. Eine Entscheidung über einen möglichen Bau ist damit nicht verbunden. Fragen zur Anbindung, der genauen Ausführung und Kosten wurden nicht abschließend untersucht. „Die dargelegten Fakten bieten eine transparente Grundlage dafür, ob die Idee weiterverfolgt werden soll“, erklärt Verkehrslandesrat René Zumtobel: „Wenn wir Verkehr lenken wollen, darf es auch keine Denk- und Ideenverbote geben.“