Als die Pest Hötting von der Welt abschnitt

„Es ist etwas Besonderes, wenn ein Text schon in dieser Phase auf Resonanz stößt und andere an das glauben, was man selbst literarisch zu verwirklichen versucht“, sagt Müller über die Auszeichnung. Die gebürtige Zillertalerin lebt in Innsbruck. Für ihre Dissertation untersuchte die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, wie die österreichischen Alpen und die kanadischen Rocky Mountains in der Berg- und Reiseliteratur beschrieben werden. Sie forschte und lehrte unter anderem in Kanada, Australien und den USA. Und 2023 war sie Fulbright-Gastwissenschaftlerin an der Emory University in Atlanta.