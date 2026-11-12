Als die Pest Hötting von der Welt abschnitt

Als Hötting 1625 wegen der Pest abgeriegelt wird, ist Afra gerade Mutter geworden. Für die junge Magd und ihr Kind zählt, wer ihnen beisteht. Eva-Maria Müller erzählt Afras Geschichte in „Und leg dich ins Licht“. Für das Manuskript erhielt sie das große Hilde-Zach-Literaturstipendium.
Als in Hötting (Innsbruck) die Pest umging, blieb eine Familie wochenlang daheim. Ihre Nachkommen hielten 1693 auf einer Votivtafel fest, wie die Familie die Seuche überstand. An der Höhenstraße erinnert der kleine Pestfriedhof bis heute an die Menschen, die damals starben. Im Hötting jener Wochen spielt Eva-Maria Müllers erster Roman. „Und leg dich ins Licht“ lautet dessen Arbeitstitel. Am Dienstagabend nahm die Zillertalerin dafür in der Innsbrucker Stadtbibliothek das mit insgesamt 7500 Euro dotierte Hauptstipendium entgegen.
Ein ganzes Dorf im Ausnahmezustand
Acht Wochen lang bleibt Hötting im Roman abgeriegelt. Afra ist gerade Mutter geworden. Sie muss ein Neugeborenes versorgen und hat als Magd wenig Einfluss darauf, was im Dorf entschieden wird. Müller bleibt nah bei Afra und erzählt auch aus der Sicht einer Baderin, einer Wirtin, eines Händlers und eines Landrichters. So erleben die Menschen dieselben Wochen unter diversen Bedingungen. Für Afra kann es entscheidend sein, dass sich jemand findet, der ihr und ihrem Kind beisteht.
Die Jurymitglieder Thomas Arzt, Maria Piok und Irene Zanol nannten den Text ein „beklemmendes und hochaktuelles Kammerspiel“. Sie lobten, wie Müller aus der gründlichen Recherche erzählerische Spannung gewinnt und in den Dialogen die Sprache der Zeit anklingen lässt.
„Es ist etwas Besonderes, wenn ein Text schon in dieser Phase auf Resonanz stößt und andere an das glauben, was man selbst literarisch zu verwirklichen versucht“, sagt Müller über die Auszeichnung. Die gebürtige Zillertalerin lebt in Innsbruck. Für ihre Dissertation untersuchte die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, wie die österreichischen Alpen und die kanadischen Rocky Mountains in der Berg- und Reiseliteratur beschrieben werden. Sie forschte und lehrte unter anderem in Kanada, Australien und den USA. Und 2023 war sie Fulbright-Gastwissenschaftlerin an der Emory University in Atlanta.
Es ist etwas Besonderes, wenn ein Text schon in dieser Phase auf Resonanz stößt und andere an das glauben, was man selbst literarisch zu verwirklichen versucht.
Eva-Maria Müller, Autorin
Bild: müller
Auch auf der Bühne hat Müller mit Tiroler Geschichte gearbeitet. Beim Theaterfestival Steudltenn, dem sie seit 2015 verbunden ist, übernahm sie etwa die Dramaturgie für „Mauracher und Mohr“, ein Stück über die Geschichte von „Stille Nacht“. Als Kulturvermittlerin schrieb sie unter anderem Beiträge und Rezensionen für die Kulturredaktion der „Tiroler Krone“. Vom Jahr 2024 bis 2025 war sie Pressesprecherin am Tiroler Landestheater. Und zuletzt leitete die Kommunikationsexpertin die Öffentlichkeitsarbeit bei Lech Zürs Tourismus.
Sprachakrobatik zwischen Klimakrise und Popkultur
Das mit 3500 Euro dotierte Förderstipendium ging an Katrin Rauch für ihren Gedichtzyklus „outer mono space“. Die Wahlinnsbruckerin hat die Lesebühne „Frau Herrmanns Katerstrophen“ mitgegründet und erhielt 2023 den Würdigungspreis für Poetry-Slam des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck. Rauch setzt ihre Gedichte in kompakte Blöcke und schreibt sie durchgehend klein. Darin kann man zwischen Hitze und Klimagerät „erschwitzen“ und „überfrieren“. Die Jury nennt dies „Sprachlabor, Gegenwartsdiagnose und popkulturelles Spiel zugleich“.
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