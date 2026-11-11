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Häusliche Gewalt

Autorin: „Ich schreibe, um Mut zu machen

Niederösterreich
11.11.2026 19:30
„Ich möchte Frauen und Kindern meine Stimme geben, wenn sie ihre eigene verloren haben – und ...
„Ich möchte Frauen und Kindern meine Stimme geben, wenn sie ihre eigene verloren haben – und ihnen beistehen, bis ihre eigene wieder hörbar wird.“(Bild: Viviana Bach)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Autorin Viviana Bach macht mit ihrem Lebenswerk auf jene Menschen aufmerksam, die nach Gewalterfahrungen oft aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwinden. „Es ist schmerzhaft, wenn immer nur über die Täter gesprochen wird“. 

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Mit „DAS HAUS – Ein Gedankenfilm“ präsentiert Autorin Viviana Bach ihr mittlerweile neuntes Buch. Es verbindet ihre acht bisherigen Werke zu einem gemeinsamen Gedankenfilm: Ein Haus mit acht Räumen, von denen jeder für eines ihrer Bücher und ein eigenes Thema steht. Wer es gedanklich betritt, begegnet unterschiedlichen Geschichten – ein Weg von Angst, Gewalt und Schweigen hin zu neuer Kraft und Selbstbestimmung.

„In jedem Raum befindet sich eine andere Geschichte“, erklärt Bach. Dabei möchte sie nichts vorgeben: „Mir ist wichtig, dass sich jeder seinen eigenen Gedankenfilm machen darf.“ Ihre persönliche Geschichte ist eng mit diesen Themen verbunden. „Ich war neun, als ich das erste Mal Gewalt erfuhr. Ich habe nie verstanden, warum mich meine Mama nicht wollte“, erzählt sie. Dennoch habe sie die Liebe zu den Menschen nie verloren. Auch die Liebe zu sich selbst habe sie irgendwann gefunden.

Gewalt beginnt schleichend
Besonders wichtig ist ihr, aufzuzeigen, dass Gewalt nicht plötzlich beginnt. „Es fängt mit einem gewissen Blick, mit einem gewissen Wort an – und irgendwann folgt der erste Schlag.“  In der Öffentlichkeit werde oft nur die Täter-Seite besprochen – erst kürzlich bei Kabarettist „Gunkl“ sei das für Betroffene wieder sehr schwierig gewesen. „Ich kenne die Schmerzen, ich kenne die Angst, es ist schrecklich – wenn nich solche Sachen lese, versuche ich mich in das Mädchen hinein zu versetzen.

Veranstaltung am Donnerstag
Sie möchte dafür sensibilisieren, genauer hinzusehen und die Zeichen frühzeitig zu erkennen. Diesen Donnerstag, am 12. November um 18.00 Uhr findet daher in Kirchberg an der Pielach in Niederösterreich die Veranstaltung „Kein Ort für Gewalt“ statt. Den Erlös der ersten 50 verkauften Bücher möchte Bach an Hilfsorganisationen spenden.  

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