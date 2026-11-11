Autorin: „Ich schreibe, um Mut zu machen

Gewalt beginnt schleichend

Besonders wichtig ist ihr, aufzuzeigen, dass Gewalt nicht plötzlich beginnt. „Es fängt mit einem gewissen Blick, mit einem gewissen Wort an – und irgendwann folgt der erste Schlag.“ In der Öffentlichkeit werde oft nur die Täter-Seite besprochen – erst kürzlich bei Kabarettist „Gunkl“ sei das für Betroffene wieder sehr schwierig gewesen. „Ich kenne die Schmerzen, ich kenne die Angst, es ist schrecklich – wenn nich solche Sachen lese, versuche ich mich in das Mädchen hinein zu versetzen.

Veranstaltung am Donnerstag

Sie möchte dafür sensibilisieren, genauer hinzusehen und die Zeichen frühzeitig zu erkennen. Diesen Donnerstag, am 12. November um 18.00 Uhr findet daher in Kirchberg an der Pielach in Niederösterreich die Veranstaltung „Kein Ort für Gewalt“ statt. Den Erlös der ersten 50 verkauften Bücher möchte Bach an Hilfsorganisationen spenden.